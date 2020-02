Harvey Weinstein a “ intimidé ” le personnel de l’hôtel avant un viol présumé

2020-02-05 20:30:04

Harvey Weinstein était “intimidant” envers le personnel de l’hôtel lorsqu’il s’est rendu à l’établissement avant de violer Jessica Mann.

Harvey Weinstein a “intimidé” un manager lors de son enregistrement à l’hôtel de New York où il aurait violé Jessica Mann en 2013.

Mercredi (05.02.20), Rothschild Capulong a pris la parole lors du procès pour agression sexuelle de Weinstein à Manhattan pour donner sa version de la rencontre qu’il a eue avec le producteur de cinéma de 67 ans le matin de l’incident présumé.

Le directeur de nuit – qui avait été invité à occuper la réception ce jour-là en raison de problèmes de personnel – a déclaré au jury qu’il se souvenait d’avoir conduit Weinstein à l’hôtel DoubleTree de Midtown vers 10 heures sous le pseudonyme de “Max Poster”.

Il a rappelé: “M. Weinstein avait une attitude imposante au moment de l’enregistrement. Fondamentalement, il essayait de se profiler et de précipiter le processus d’enregistrement.”

M. Capulong a confirmé que l’homme qui arrivait à l’hôtel était définitivement Weinstein car une note avait été laissée sous sa réserve concernant son statut de célébrité.

Il a déclaré au jury qu’il se souvenait d’une femme “mince et séduisante” avec Weinstein à l’époque, mais qu’il n’était pas en mesure de l’identifier.

Il a dit: “D’après ce que je me souviens, ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Il semblait qu’il y avait un mécontentement contre l’une des personnes … la femme … Habituellement, les couples qui s’enregistrent sont de bonne humeur. Quand ils arrivés, ils ne l’étaient tout simplement pas. ”

M. Capulong est devenu si méfiant à l’égard du comportement de Weinstein à la réception qu’il avait laissé une note de sécurité à la fin de son quart de travail pour vérifier sa chambre.

Il a expliqué: “J’ai écrit spécifiquement que la sécurité pourrait [want to] venez vérifier M. Weinstein dans la chambre. ”

La semaine dernière, Jessica, 34 ans, s’est rendue sur le stand pour alléguer qu’elle avait été violée par Weinstein dans une chambre d’hôtel, après que le couple avait déjà été impliqué dans une relation secrète.

Mann a affirmé que leur romance n’était jamais sexuelle et qu’elle essayait de rompre avec Weinstein lorsque l’incident présumé s’est produit.

Elle a déclaré aux jurés: “J’étais paniquée, car mon pire cauchemar allait se produire. J’étais très en colère à l’intérieur et très effrayée. J’ai abandonné à ce moment-là.”

Mann a également allégué que Weinstein avait pris des médicaments pour la dysfonction érectile et avait jeté l’aiguille dans le bac de la chambre d’hôtel.

Elle a ajouté: “Je ne me souviens pas du terme médical [on the package], mais quand je l’ai googlé, cela impliquait essentiellement [erectile dysfunction medication]. ”

Lorsque Mann est retournée à Los Angeles, elle a envoyé des courriels plus plats à Weinstein, mais a affirmé que les notes étaient censées apaiser son ego “fragile”, car elle avait peur d’être agressée une deuxième fois.

Elle a expliqué: “Je voulais être perçue comme innocente et naïve et non comme une menace. Je ne voulais pas déclencher sa colère.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait dire les choses qu’elle avait dites dans les courriels, elle a ajouté: “J’essayais généralement de trouver quelque chose de vrai. Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par non.”

Mann a également discuté de sa relation avec Weinstein et a allégué que le producteur était “manipulateur” envers elle.

Elle a déclaré: “J’ai conclu ce que je pensais être une véritable relation avec lui, et c’était extrêmement dégradant à partir de ce moment-là.

“Plus je me battais, plus il se mettait en colère. Et puis sa colère m’a effrayé et j’ai essayé de me calmer et j’ai essayé de plaisanter. Il a dit: ‘Je ne vais pas vous laisser partir avant d’avoir fait quelque chose pour vous.’ Il a commencé à me manipuler, comme “vous avez accepté ces invitations à mes fêtes”, des trucs comme ça. ”

Weinstein est inculpé de cinq crimes sexuels, y compris de viol et d’agression, résultant de rencontres avec Mann et un autre accusateur, Miriam ‘Mimi’ Haleyi, qui a témoigné en larmes devant le tribunal en janvier.

Il a plaidé non coupable et nie toutes les allégations de relations sexuelles non consensuelles.

