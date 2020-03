Harvey Weinstein a-t-il un étage entier pour lui à Rikers Island et est-il protégé des autres prisonniers?

Alors que le magnat du cinéma déshonoré Harvey Weinstein attend sa condamnation, le public apprend des allégations encore plus troublantes contre lui pendant que ses avocats demandent grâce.

Lisez la suite pour savoir quels documents judiciaires récemment scellés affirment Weinstein à propos de l’actrice Jennifer Aniston, pourquoi son équipe de défense demande une peine légère et s’il bénéficie d’un traitement spécial à Rikers Island.

Harvey Weinstein | JOHANNES EISELE / . via .

Weinstein a déclaré que Jennifer Aniston “devrait être tuée” pour une agression

Des documents judiciaires ont détaillé ce que Weinstein aurait dit à propos d’Aniston lorsqu’il a entendu dire à quelqu’un que l’ancien producteur de film l’avait agressée en la touchant de manière inappropriée.

Selon les documents, en 2017, la porte-parole de Weinstein lui a envoyé un e-mail du National Enquirer parce que la publication prévoyait de couvrir la demande de la star de Friends.

«Je ne sais pas si tu as vu celui-ci. Jennifer Aniston », a écrit Sallie Hofmeister, cadre supérieur de la puissante société de relations publiques Sitrick. “Jennifer a confié à un ami que lors de la production du film de 2005 Derailed Weinstein l’a agressée sexuellement en se pressant contre son dos [sic] saisissant ses fesses. “

L’Enquirer a également écrit: «Au fil des années, il regardait fréquemment son décolleté / sein et bougeait sa bouche pour mettre Jennifer mal à l’aise.»

Harvey Weinstein et Jennifer Aniston | Richard Corkery / NY Daily News Archive via .

Après avoir vu les courriels, Weinstein aurait envoyé un texto à Hofmeister avec les mots: “Jen Aniston devrait être tuée.”

Le publiciste de Weinstein, Stephen Huvane, a nié les allégations à l’époque et l’Enquirer n’a jamais publié l’histoire.

Ses avocats veulent de la miséricorde maintenant

Alors que cette nouvelle fait la une des journaux, les avocats de Weinstein demandent de la pitié à leur client avant sa condamnation mercredi.

L’Associated Press a rapporté qu’au lieu de se rapprocher de la durée maximale de 29 ans, les avocats de Weinstein espèrent une certaine clémence et demandent que leur client ne soit accordé que cinq ans derrière les barreaux.

“[Weinstein] ne peut pas sortir sans être chahuté », lit-on dans le dossier du juge James Burke. «Il a perdu ses moyens de gagner sa vie. Autrement dit, sa chute de grâce a été historique, peut-être inégalée à l’ère des médias sociaux. »

Harvey Weinstein et Jennifer Aniston | Kena Betancur / .

Les journaux ont également déclaré que «la grave réalité est que M. Weinstein ne survivra peut-être même pas à ce terme», ce qui en fait «une condamnation à perpétuité de facto».

Weinstein reçoit-il un traitement spécial en prison?

Après sa condamnation le 24 février, Weinstein a été admis dans un hôpital de New York pour hypertension artérielle et palpitations cardiaques. Après plusieurs jours là-bas, il a été emmené à Rikers Island. Il a été signalé qu’il y recevait un traitement spécial, notamment avoir un étage entier pour lui et être protégé des autres prisonniers.

Une source principale du Département des services correctionnels a déclaré à TMZ que l’ex-producteur de film était sous surveillance et qu’il était maintenu au 6e étage du bâtiment principal à l’écart de tout autre prisonnier. C’était pour assurer sa sécurité, cependant, des responsables ont déclaré plus tard au média que Weinstein avait des compagnons de cellule.

