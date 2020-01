Harvey Weinstein affirme qu’il y a des «jurés furtifs» dans l’affaire

2020-01-19 17:30:05

Harvey Weinstein a affirmé qu’il y avait un certain nombre de “jurés furtifs” lors de son procès et que cela l’empêcherait de bénéficier d’un procès équitable car il fait face à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Le magnat du cinéma déshonoré doit être jugé sur cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel – toutes les allégations qu’il nie avec véhémence – mais lui et son équipe juridique sont prétendant maintenant que les jurés prétendent être impartiaux.

Son avocat Arthur Aidala a déposé des documents juridiques plus tôt cette semaine pour affirmer qu’un certain nombre des 12 jurés détenaient des “préjugés secrets”.

Ils allèguent que l’un d’eux a écrit sur le réseau social Facebook: “Au revoir le devoir du jury. Et au revoir Harvey Weinstein. J’espère qu’ils vous condamneront sur tous les plans … On m’a dit de ne pas parler du procès si j’étais juré … Je ne sais pas si c’est mon passé d’avocat ou mon passé chez Disney mais je suis libre pour les 4 prochaines années – contrairement à Harvey! (sic) ”

Alors qu’un autre a écrit: “Ok, c’était mon temps sur l’affaire Weinstein. Est-ce que je suis payé? Je ne me lève pas avant 5 heures gratuitement. Harvey tu ne peux pas agir pour la merde avec ce promeneur tu l’as fait ressembler à un prix sur The Price is Right. Ils vont aussi vous crucifier. (sic) ”

Cela vient après que l’équipe de Weinstein a révélé qu’elle cherchait à déclarer un procès dans son affaire d’agression sexuelle en cours alors qu’ils allèguent que l’un des jurés a écrit un roman à venir intitulé “ Age of Consent ”, qui parle d’hommes plus âgés poursuivant des femmes plus jeunes.

Selon TMZ, l’équipe de Weinstein pense que les sujets abordés dans le roman du juré – qui doit être publié en juillet de cette année – sont similaires aux accusations portées contre le magnat du cinéma déshonoré, et pourraient donc avoir une incidence sur la façon dont le juré en question considère l’affaire. L’avocate principale de Weinstein, Donna Rotunno, affirme que le juré n’a pas divulgué les informations sur le livre lors de sa sélection pour le jury.

