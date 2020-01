Harvey Weinstein aurait arraché le tampon de Miriam Haleyi avant de lui forcer le sexe oral

2020-01-27 18:30:02

L’accusatrice de Harvey Weinstein, Miriam Haleyi, a déclaré que le producteur lui aurait retiré un tampon avant de se forcer.

L’ancienne assistante de production de “ Project Runway ” s’est rendue à la barre des témoins lors du procès en cours d’agression sexuelle d’Harvey Weinstein, lundi 27 janvier 2010, où elle a allégué que le magnat du cinéma en disgrâce lui avait pratiqué le sexe oral de force en 2006.

Haleyi, 42 ans, a déclaré aux jurés de la Cour suprême de Manhattan que Weinstein l’avait invitée dans son appartement SoHo le 10 juillet 2006, où l’incident présumé avait eu lieu.

Elle a dit: “Il m’a salué, il m’a invité. Il m’a demandé si je voulais quelque chose à boire et je crois que la télévision était allumée et que nous avions juste un échange normal et nous nous sommes assis sur le canapé.”

Haleyi a allégué que Weinstein avait alors fait un geste contre elle, qu’elle a tenté de rejeter.

Elle a ajouté: “Je me suis levée du canapé et j’ai dit:” Oh, non, non, non. ” J’ai juste essayé de le rejeter et de le repousser … et il m’a embrassé et m’a caressé. ”

La Finlandaise a affirmé qu’elle “avait essayé de s’éloigner de lui” et avait essayé de “s’éloigner”, mais Weinstein l’a “tirée” vers lui.

Elle a poursuivi: “Il venait vers moi physiquement et j’étais reculé dans une chambre qui était au coin de cet espace ouvert. J’ai marché en arrière parce qu’il me poussait avec son corps jusqu’à ce que j’arrive au lit et je suis tombé en arrière sur le lit et j’ai essayé de me lever et il m’a poussé vers le bas.

“Je viens de dire:” Non, non. Je ne veux pas que cela se produise. Cela ne va pas se produire, je suis sur mes règles. ”

Haleyi allègue que Weinstein l’a coincée et lui a fait subir des relations sexuelles orales de force, bien qu’elle lui ait dit qu’elle avait ses règles et qu’elle utilisait un tampon.

Elle a affirmé: “[Every time I] essayait de se lever du lit, il repoussait et me maintenait. Il m’a poussé vers le bas. Il m’a retenu. Il a tenu mes bras pour rester comme ça. J’ai dit: “non, non.”

“Je ne pouvais même pas m’éloigner de lui du tout – encore moins de l’appartement. Finalement, après un certain temps, je suis juste parti. Il m’a maintenu sur le lit et s’est imposé oralement. J’étais sur mes règles J’avais un tampon dedans, j’étais mortifié … Il s’est imposé oralement, il a mis sa bouche sur mon vagin.

“J’ai continué à essayer de lui dire:” Non, n’y va pas et ne fais pas ça. Je suis sur mes règles. J’ai un tampon dedans. ” C’était comme s’il ne me croyait pas et il a dit quelque chose comme “Où est-il alors?” comme ça et il a sorti mon tampon. ”

Haleyi a rencontré pour la première fois Weinstein, 67 ans, lors d’une soirée pour une première de film à Londres alors qu’elle travaillait comme assistante du défunt producteur britannique de cinéma et de théâtre Michael White.

Elle est ensuite tombée sur le producteur au Festival de Cannes en 2006 et lui a demandé s’il avait du travail pour elle à New York, et allègue qu’elle lui a dit de le rencontrer dans une suite de bureaux de l’hôtel Majestic à Cannes.

Elle a dit: “L’assistante m’a laissé entrer dans la pièce – la suite – et est partie et nous [she and Weinstein] se sont salués normalement. Et je ne me souviens plus de la conversation exacte à partir de là, mais tout à coup, cela l’a tourné vers lui pour lui demander si je faisais des massages et si je pouvais lui faire un massage et j’ai refusé. ”

Weinstein fait actuellement face à cinq accusations d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel.

Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

Mots clés: Harvey Weinstein, Miriam Haleyi

