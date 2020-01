Harvey Weinstein aurait envoyé un accusateur de viol «pénis en chocolat»

2020-01-23 21:30:03

Annabella Sciorra a accusé Harvey Weinstein de lui avoir envoyé un “paquet de soins” rempli de pénis en chocolat et une bouteille de Valium avant de l’avoir violée à son domicile en 1993.

Annabella Sciorra a affirmé que Harvey Weinstein lui avait envoyé un “paquet de soins” rempli de pénis en chocolat et une bouteille de Valium avant de l’avoir violée.

La star des “Sopranos” a déclaré jeudi 23 janvier à la cour de Manhattan (New York) que le producteur de films de 67 ans s’était fait livrer le paquet au début des années 90 pour l’aider à “se détendre et ne pas être aussi stressée”. “après qu’il l’a jeté dans son film.

L’actrice de 59 ans a affirmé que le premier colis, envoyé à son appartement à Manhattan, était rempli de films, de réglisse, de pop-corn et d’une bouteille de médicament – également connu sous le nom de Diazepam – utilisé pour traiter les troubles anxieux.

Le procureur Joan Illuzzi-Orbon lui a demandé aujourd’hui: “La défenderesse vous a-t-elle envoyé un autre paquet de soins?”

À quoi elle a répondu: “C’était une boîte de pénis en chocolat. Je pensais que c’était dégoûtant et inapproprié.”

Sciorra a ensuite affirmé que Weinstein l’aurait agressée sexuellement en 1993 après avoir fait irruption chez elle après le dîner dans un restaurant voisin.

Elle a rappelé: “On a frappé à la porte. Je viens de l’ouvrir pour regarder dehors. L’accusé était là et il a ouvert la porte.”

Elle a ensuite allégué que Weinstein avait enlevé sa chemise – même si elle l’avait supplié de partir – et il l’avait emmenée dans la chambre avant de l’avoir violée.

Elle a expliqué: “Il n’arrêtait pas de venir sur moi.

«Je me sentais maîtrisé parce qu’il était très grand. Il m’a attrapé, il m’a conduit dans la chambre et il m’a poussé sur le lit.

“Je ne peux pas vous dire exactement quand son pantalon s’est détaché ou exactement ce qui s’est passé. J’essayais juste de m’éloigner de lui, et il a mis mes mains sur ma tête pour me retenir, et il s’est levé sur moi, et il m’a violée. ”

Après avoir prétendument éjaculé sur sa jambe, Sciorra a affirmé qu’il avait dit “J’ai un timing parfait”, avant de sortir de son appartement et de la laisser par terre.

Elle a dit: “J’ai prétendu que cela ne s’était jamais produit parce que je voulais continuer ma vie.”

Depuis 2017, 80 femmes se sont manifestées pour accuser Weinstein d’inconduite sexuelle au fil des ans. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

