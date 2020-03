Harvey Weinstein aurait un test positif pour le coronavirus en prison

Le magnat du cinéma, Harvey Weinstein, est condamné à 23 semaines de prison. Selon plusieurs médias, l’homme de 68 ans a été testé positif pour le coronavirus COVID-19 en prison.

Harvey Weinstein | Johannes Eisele / . / .

Pourquoi Harvey Weinstein est-il en prison?

À un moment donné, Harvey Weinstein était un grand joueur hollywoodien avec le pouvoir de faire ou défaire la carrière d’une star. Mais maintenant, le magnat du cinéma déshonoré est derrière les barreaux pour avoir utilisé sa position pour agresser sexuellement des femmes.

De nombreuses femmes ont présenté des allégations d’agression sexuelle contre le producteur de films en 2017. En mai 2018, il a été arrêté pour «viol, acte sexuel criminel, abus sexuel et inconduite sexuelle pour des incidents impliquant deux femmes distinctes».

Harvey Weinstein | Scott Heins / .

Lors de son procès en 2020 à New York, six femmes ont témoigné contre Weinstein devant le tribunal. Le producteur a maintenu son innocence tout au long et a affirmé que toutes les relations sexuelles qu’il avait avec les femmes étaient consensuelles.

Après le procès, Weinstein a été reconnu coupable de viol et d’actes sexuels criminels. Et en mars 2020, l’homme alors âgé de 67 ans a été condamné à 23 ans de prison.

Harvey Weinstein était déjà entré et sorti de l’hôpital

Le 4 mars, alors que Weinstein attendait sa condamnation, il a subi une intervention cardiaque au cours de laquelle les médecins ont inséré un stent dans une artère bloquée. Après la chirurgie, le producteur du film a été renvoyé à Rikers Island. Mais quelques heures seulement après sa condamnation du 11 mars, Weinstein s’est plaint de douleurs à la poitrine et a été envoyé à l’hôpital Bellevue de Manhattan.

Harvey Weinstein | Spencer Platt / .

“Monsieur. Weinstein est emmené à l’hôpital de Bellevue pour le soigner de ses problèmes cardiaques et de ses douleurs thoraciques », a déclaré un porte-parole de Weinstein à Deadline à l’époque. «Nous sommes extrêmement reconnaissants du niveau de soins et d’attention que le Département des services correctionnels de New York montre concernant l’état de santé de M. Weinstein et nous espérons qu’il sera détenu pendant la nuit pour observation étant donné sa récente intervention cardiaque il y a moins d’une semaine et son état actuel problèmes médicaux. “

Une semaine plus tard, Weinstein a été transféré à Rikers Island. “Weinstein est retourné chez Rikers hier”, a déclaré son porte-parole le 17 mars. “Il a été jugé apte à voyager et son état physique était meilleur qu’à son arrivée à Bellevue.”

Il a été testé positif pour le coronavirus

Harvey Weinstein | Spencer Platt / .

Comme indiqué pour la première fois par The Niagara Gazette, Weinstein a été transféré de Rikers Island à l’établissement correctionnel de Wende cette semaine, et c’est là qu’il a été testé positif pour le coronavirus COVID-19.

Le rapport indique que «des fonctionnaires liés au système pénitentiaire de l’État» ont révélé le diagnostic de Weinstein. Mais en raison des règles de confidentialité, le Département correctionnel de l’État de New York ne peut pas faire de déclaration officielle sur sa santé.

Où et comment Weinstein a contracté le virus reste incertain. Et le 22 mars, son porte-parole a déclaré à Deadline qu’ils n’avaient “encore rien entendu” au sujet de son diagnostic.