Harvey Weinstein concentré sur l’appel

Harvey Weinstein est “sous tension” pour “se battre pour la justice”.

Le magnat du cinéma de 67 ans a été reconnu coupable lundi (24.02.20) de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré, à la suite de son procès à Manhattan pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, qui l’ont vu acquitté de les trois autres, y compris l’agression sexuelle prédatrice la plus grave et son avocat ont révélé que le producteur – qui a été hospitalisé avec des douleurs à la poitrine en se rendant en prison après le prononcé du verdict – concentre toute son attention sur l’appel des condamnations.

L’avocat Arthur Aidala a déclaré au chroniqueur du journal New York Post Cindy Adams: “Nous l’avons quitté la nuit après son admission. Hier matin, toujours avec lui à l’hôpital de Bellevue, je m’attendais à le voir bouleversé. Il était incroyablement énergique. Motivé pour avoir son équipe juridique lutte pour la justice.

“” Je ne me suis imposé à personne “, a-t-il dit. Il a en fait parlé de l’avenir. La cour d’appel. Il était concentré. Il a mentionné la libération sous caution.

“La prochaine étape est un appel, qui pourrait prendre encore neuf mois à un an. Il n’a pas encore embauché une équipe d’appel. Un avocat devra également être à ses côtés pour donner de la couleur, expliquer le procès, connaître la transcription. . ”

Et Weinstein est convaincu qu’il dispose de “dizaines” de motifs solides d’appel.

Son avocat a expliqué: “Pour l’instant, il se concentre sur le système juridique. De nombreux problèmes d’appel existent depuis le début. Par exemple, nous savions que le juré 11 était impliqué dans un livre, ce qui aurait pu entacher son verdict.

“Dans la sélection des jurés, nous ne voulions pas de ce juré. Mais nous n’étions pas dans les choix de refus et le juge l’a autorisée à rester.

“Nous avons été obligés de l’accepter parce que nous n’avions plus de choix.

“Mais ce n’est qu’un des problèmes d’appel. Il y en a beaucoup. Il y a des dizaines de problèmes.”

Weinstein – qui souffre de diabète et de graves problèmes de dos – se rendait à la prison de Rikers Island quand il a commencé à souffrir de douleurs à la poitrine et avait des palpitations cardiaques et de l’hypertension artérielle en se rendant à la prison, et a donc été détourné vers l’hôpital Bellevue York et était plein d’éloges pour la façon dont il a été traité.

Arthur a ajouté: “Au milieu de tout cela, y compris les douleurs à la poitrine, il était élogieux sur la façon dont les officiers de justice l’ont traité. Il a dit qu’ils n’auraient pas pu être plus gentils.

“Sur beaucoup de médicaments. Nous avons soumis toutes ses ordonnances à l’hôpital qui, selon lui, lui avait été donné. Au lieu de Rikers, il est allé directement à Bellevue à cause de ces douleurs.

“Il est dans une grande chambre d’hôpital. Douche, lavabo, toilettes. Ils ont emmené sa marchette et lui ont donné un fauteuil roulant. On lui a donné un repas chauffé et une table et une chaise pour le dîner.”

Weinstein doit être condamné le 11 mars.

