Harvey Weinstein condamné à 23 ans – Hollywood Reacts

Harvey Weinstein a été condamné mercredi à New York à 23 ans de prison pour viol au troisième degré et acte sexuel criminel au premier degré.

Après la diffusion de la condamnation de Weinstein, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les médias sociaux pour réagir à la nouvelle, partageant leur “gratitude” envers le système judiciaire et les femmes qui se sont manifestées.

Mira Sorvino, l’une des nombreuses actrices qui ont accusé Weinstein de harcèlement sexuel, a tweeté: “23 ans. Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour ses crimes de viol et d’agression sexuelle. J’ai littéralement pleuré de larmes d’étonnement, de gratitude que le système judiciaire a travaillé au nom de toutes ses victimes aujourd’hui. “

Rosanna Arquette exprimé des pensées similaires, tout en applaudissant Ronan Farrow’s reportage et “courageux” Rose McGowan.

Elle a tweeté: “Gratitude à tous les briseurs de silence, en particulier Rose et tous les survivants de weinstein aux femmes courageuses qui ont témoigné et aux incroyables rapports d’enquête de Ronan farrow qui a découvert le sabotage et l’espionnage et à David Remnick merci Rich McKuen et ny times. “

“23 ANS !! La justice a été rendue aujourd’hui. Je suis donc reconnaissante pour tous les incroyables survivants qui ont partagé leurs expériences entre les mains de ce monstre”, a écrit l’animateur de “Top Chef”. Padma Lakshmi, alors que l’actrice Amber Tamblyn tweeté, “JUSTICE pour #SilenceBreakers et survivants d’abus sexuels partout. Ce n’est que le début. #TimesUp”

Jameela Jamil a également sonné, écrivant “Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison! Félicitations aux femmes incroyables qui ont pris ce monstre, malgré les représailles malveillantes. Vous avez fait un énorme bond en avant pour toutes les femmes avec cette victoire. beaucoup d’amour à @Ronan Farrow. “

The Silence Breakers – le groupe de 24 femmes, dont Ashley Judd, Rose McGowan et Rosanna Arquette, qui s’est prononcé contre Weinstein – a publié une déclaration commune.

“L’héritage de Harvey Weinstein sera toujours qu’il est un violeur reconnu coupable”, indique le communiqué, par Date limite. “Il va aller en prison – mais aucune peine de prison ne réparera les vies qu’il a ruinées, les carrières qu’il a détruites ou les dommages qu’il a causés.”

“La communauté Silence Breaker a été fondée sur la solidarité, le soutien et la compassion”, a-t-elle poursuivi. “Le procès de New York est terminé, mais les Briseurs de silence persisteront dans notre croisade pour le changement culturel, la justice et pour faire entendre nos voix.”

Tina Tchen, présidente et chef de la direction de Le temps est écoulé La Fondation, a également réagi aux informations, déclarant que “le traumatisme des agressions sexuelles et du harcèlement est perpétuel – nous ne pouvons qu’espérer que la peine d’aujourd’hui apporte à tous les survivants de Harvey Weinstein une certaine paix”.

Elle a ajouté: «Nous espérons également que ces femmes sont fières de connaître l’impact qu’elles ont eu sur notre culture en général. conseils pour tenir plus de PDG responsables de la culture toxique du lieu de travail, le changement social catalysé par ces survivants n’a rien de moins que transformationnel. “

Pendant ce temps, Weinstein s’est adressé à ses accusateurs mercredi, dont plusieurs étaient dans la salle d’audience. Bien que l’ancien producteur de films ait exprimé son “grand remords” pour les femmes, il a également partagé qu’il était “totalement confus” par tout, selon TMZ.

“J’ai beaucoup de remords pour vous tous”, a déclaré Weinstein. “J’ai beaucoup de remords pour toutes les femmes.”

Il a poursuivi: “Je pense que les hommes sont confus à propos de tout cela … ce sentiment de milliers d’hommes et de femmes qui perdent la procédure, je m’inquiète pour ce pays. Ce n’est pas la bonne atmosphère aux États-Unis d’Amérique . “

“Si je devais faire beaucoup de choses, je me soucierais moins des films et plus de mes enfants et de ma famille”, a ajouté Weinstein.

Voir plus de réactions à sa condamnation ci-dessous.

23 années. Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour ses crimes de viol et d’agression sexuelle. J’ai pleuré littéralement des larmes d’étonnement, de gratitude que le système judiciaire ait travaillé au nom de toutes ses victimes aujourd’hui.

– Mira Sorvino (@MiraSorvino) 11 mars 2020

Remerciements à tous les briseurs de silence, en particulier Rose et à tous les survivants de Weinstein, aux femmes courageuses qui ont témoigné et aux incroyables rapports d’enquête de Ronan Farrow qui a découvert le sabotage et l’espionnage et à David Remnick, merci Rich McKuen et ny times.

– Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) 11 mars 2020

23 ANNÉES!! La justice a été rendue aujourd’hui. Tellement reconnaissant pour tous les incroyables survivants qui ont partagé leurs expériences entre les mains de ce monstre. https://t.co/E6t1A5vc3X

– Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) 11 mars 2020

Ce verdict n’aurait pas été possible il y a dix ou même cinq ans. C’est un jour historique pour l’égalité des femmes et la responsabilisation des hommes puissants pour leurs actes.

– Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) 11 mars 2020

23 années!!!!!! Il a 23 ans !!!! https://t.co/I89BsLI1nu

– Jillian Barberie (@askjillian) 11 mars 2020

Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison! Félicitations aux femmes incroyables qui ont affronté ce monstre, malgré les représailles malveillantes. Vous avez fait un énorme bond en avant pour toutes les femmes avec cette victoire. Aussi beaucoup d’amour à @RonanFarrow ❤️

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 11 mars 2020

JUSTICE pour #SilenceBreakers et survivants d’abus sexuels partout. Ce n’est que le commencement. #TimesUp https://t.co/8cUwdimxJd

– Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 11 mars 2020

VINGT TROIS ANS ! #byeHARVEY #GodBlessAmerica

– ROSIE (@Rosie) 11 mars 2020

23 ans de prison pour Harvey Weinstein. justice est rendue.

– Jodie Turner-Smith (@MissJodie) 11 mars 2020

23 ans pour Harvey Weinstein. @ mega2e et je viens de le constater par nous-mêmes. Weinstein a été menotté à son fauteuil roulant puis roulé. Les femmes qui ont témoigné ont sangloté par la suite. Irwin Reiter, son comptable de 30 ans qui nous a secrètement aidé à briser l’histoire, s’est assis juste derrière.

– jodikantor (@jodikantor) 11 mars 2020

Aux 6 femmes courageuses qui ont revécu leur traumatisme … Mimi Haleyi Jessica Mann Annabella Sciorra Dawn Dunning Lauren Young Tarale Wulff, merci pour ta force et ta persévérance.

– Ellen Barkin (@EllenBarkin) 11 mars 2020

Mon cœur va à toutes les femmes qui se sont manifestées. Un couple de ces femmes que j’ai connues et appréciées en tant qu’actrices, mais voir leur force à travers tout cela est tellement inspirant.

Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prisonhttps: //t.co/TD9RLGcKak

– Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) 11 mars 2020

