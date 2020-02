Harvey Weinstein juré caché

2020-02-28 07:30:05

Un juré qui a trouvé Harvey Weinstein coupable de divers crimes sexuels s’est caché après avoir reçu des menaces de mort à la suite d’une apparition à la télévision plus tôt cette semaine.

Un juré qui a trouvé Harvey Weinstein coupable de divers crimes sexuels s’est caché après avoir reçu des menaces de mort.

La femme sans nom a accordé une interview à “ Inside Edition ” plus tôt cette semaine à propos de son rôle dans l’affaire très médiatisée – qui a vu le magnat du cinéma reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré, mais acquitté de trois autres accusations , y compris l’agression sexuelle prédatrice la plus grave – et depuis lors, elle a désactivé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et a fui son appartement à Harlem après avoir été qualifiée de “mouchard”.

Sa sœur a déclaré au journal New York Post: “Elle a commencé à recevoir des menaces sur les réseaux sociaux et par e-mails. [saying] qu’elle est un vif d’or et comment pourrait-elle faire cela. Elle a peur.

“Elle a désactivé ses réseaux sociaux et est partie il y a trois jours. Elle pensait que si elle parlait une fois, tout le monde la laisserait tranquille.”

La femme – qui n’est connue que sous le nom de juré n ° 2 – a refusé les appels de tout le monde ces derniers jours, même de son petit ami, en attendant que la réaction au verdict se “calme”, ​​a déclaré sa sœur.

Le frère et la sœur ne pouvaient pas dire ce qui motivait les trolls ou ce qui était contenu dans les menaces, à part appeler la femme un “mouchard”.

Plus tôt cette semaine, le juré est apparu sur “Inside Edition” mais sans utiliser son nom et a admis qu’elle espérait que le verdict donnerait la clôture aux victimes.

Elle a déclaré: “Toutes les dernières femmes qui ont pris la parole, je leur souhaite le meilleur. J’espère que c’est maintenant un chapitre qu’elles pourront clore et avancer dans leur vie maintenant.”

Et elle a également parlé de la «nervosité» de tous les jurés.

Elle a dit: “Les tensions étaient très élevées. Tout le monde était nerveux. Tout ce que je peux dire, c’est que la température dans la chambre était très élevée …

“[When we reached the verdict] J’avais l’impression que mon cœur allait littéralement sortir de ma poitrine. C’était juste, je ne dirais pas angoissant, mais c’était juste: «c’est ça, c’est le moment». ”

Weinstein devrait être condamné le mois prochain.

Mots clés: Harvey Weinstein

Retour au flux

.