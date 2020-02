Harvey Weinstein n’a pas de testicules et semble avoir un vagin, témoigne l’accusatrice de viol Jessica Mann

Harvey Weinstein n’a pas de testicules et semble avoir un vagin, a déclaré vendredi son procès pour viol.

Jessica Mann, l’une des deux actrices dont les allégations ont porté des accusations criminelles contre le producteur de film en disgrâce, s’est rendue sur le stand à New York pour lui donner un compte rendu graphique de ce qu’elle a enduré.

L’homme de 34 ans l’a accusé de sexe oral forcé et de viol au début de 2013, mais elle a ensuite décidé d’essayer d’avoir une relation consensuelle avec lui parce qu’elle était confuse et avait eu des relations sexuelles avec très peu de personnes dans sa vie.

“La première fois que je l’ai vu entièrement nu, je pensais qu’il était déformé ou intersexué”, a-t-elle déclaré aux jurés de la Cour suprême de Manhattan. “Il a des cicatrices extrêmes que je ne savais pas s’il était peut-être victime de brûlures.”

“Il n’a pas de testicules et il semble qu’il ait un vagin”, a-t-elle expliqué, avant de reconnaître qu’il avait un pénis.

“Quand je l’ai vu nu pour la première fois, j’étais remplie de compassion, de compassion absolue”, a-t-elle dit, admettant qu’elle avait pratiqué le sexe oral consensuel sur lui. “Il semblait que sa colère venait d’un lieu de honte.”

La première fois qu’il a pratiqué le sexe oral sur elle, ce n’était pas consensuel, a-t-elle affirmé.

Mann a fondu en larmes en se rappelant que Weinstein l’avait invitée, elle et un ami, dans sa chambre du Montage Beverly Hills pour “lire des scripts”, avant de la séparer de son amie et de la faire entrer dans la chambre.

Elle a dit qu’il continuait d’essayer de l’embrasser malgré ses rebuffades, et plus elle se battait, plus il était en colère.

“Il disait:” Écoutez, vous allez me laisser faire quelque chose pour vous. ” J’ai dit quoi?’ Il ne me l’a pas dit. Puis il m’a dit de m’asseoir sur le lit et c’est à ce moment-là qu’il est tombé sur moi.

“J’ai en quelque sorte enfermé et je suis devenu vraiment silencieux. J’étais inquiète pour mon amie là-bas. J’ai simulé un orgasme pour m’en sortir. Il m’a demandé comment c’était, si ça me plaisait. J’étais nerveux, alors j’ai lui a dit que c’était le meilleur que j’aie jamais eu. “

Elle a allégué que Weinstein avait fait pipi sur elle une fois, et lorsqu’on lui a demandé de décrire son hygiène, elle a dit “c’était très mauvais; il sentait la merde – excusez-moi, désolé, comme du caca. Il était simplement sale.”

Décrivant le viol présumé, elle a dit qu’elle était censée avoir un petit-déjeuner dans un hôtel à New York en mars 2013, mais qu’elle a “paniqué” lorsqu’elle a vu Weinstein obtenir une chambre.

Elle a dit qu’elle avait essayé de dire au personnel qu’ils n’avaient pas besoin de la chambre, c’est alors qu’il l’a furieusement écartée et l’a avertie de ne pas l’embarrasser, avant de la conduire dans la pièce. Elle a dit qu’elle avait essayé à deux reprises de partir mais qu’il l’avait bloquée.

“Je me suis un peu arrêtée et il m’a dit de me déshabiller, puis il est venu vers moi et m’a attrapé la main et m’a forcé à commencer à me déshabiller”, a-t-elle expliqué.

“J’ai abandonné à ce moment-là, et je me suis déshabillé, et il s’est tenu au-dessus de moi jusqu’à ce que je sois complètement nu, puis il m’a dit de m’allonger sur le lit”, après quoi il est allé dans la salle de bain, a-t-elle dit.

“Et puis il est sorti nu et il était … il est monté sur moi, et c’est alors qu’il s’est mis à l’intérieur de moi, son pénis à l’intérieur de moi.”

Après l’incident présumé, elle a dit qu’elle est allée dans la salle de bain et a trouvé une seringue dans la poubelle, et a découvert qu’il s’agissait d’une injection pour les érections après avoir googlé le nom.

“C’est la prise de conscience qu’il s’est poignardé avec une aiguille, et il doit y avoir du sang parce qu’il était à l’intérieur de moi … J’étais sous le choc à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Weinstein avait utilisé un préservatif, Mann a répondu: “Non”.

Le procès se poursuit vendredi après-midi.