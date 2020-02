Harvey Weinstein qualifié de «violeur abusif» par les procureurs dans une affaire d’agression sexuelle

2020-02-14 20:30:05

Harvey Weinstein a été qualifié de “violeur abusif” par les procureurs dans son affaire d’agression sexuelle en cours, lors de leur déclaration de clôture vendredi (14.02.20).

Le producteur déshonoré de 67 ans est actuellement jugé à Manhattan pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle et, dans les déclarations finales prononcées par l’accusation vendredi (14.02.20), il a été critiqué comme un “agresseur” et un “violeur”. pour les allégations formulées par les trois femmes dont les allégations sont à la base de ses accusations – Annabella Sciorra, Miriam ‘Mimi’ Haleyi et Jessica Mann.

Le procureur adjoint Joan Illuzzi-Orbon a déclaré au jury de la Cour suprême de Manhattan: “Pour l’accusé principal, il a été dit qu’il était le maître de l’univers et les témoins ici n’étaient que des fourmis sur lesquelles il pouvait marcher sans conséquences.

“De plus, il avait l’impression d’avoir une police d’assurance infaillible que les témoins faisaient la queue pour entrer dans son univers.” L’univers est dirigé par moi “, et donc ils n’ont pas à se plaindre quand ils marchent dessus, crachent sur, démoralisé et violé et maltraité par l’accusé. ”

Illuzi-Orbon a demandé au jury – qui est composé de sept hommes et cinq femmes – de voir que Weinstein “non seulement bafouait la dignité et la vie même de ces témoins, mais le fait qu’il les avait également sous-estimés”.

Elle a ensuite ajouté: “Il s’est assuré qu’il avait des contacts avec les gens dont il s’inquiétait … pour s’assurer qu’ils ne sortiraient pas de l’ombre et ne l’appelleraient pas exactement ce qu’il était – un violeur violent.”

L’argument final de l’accusation intervient après que la défense a fait ses déclarations finales jeudi (13.02.20), où l’avocat de la défense Donna Rotunno a exhorté le jury à faire preuve de “bon sens” pour déclarer Weinstein non coupable.

Elle a déclaré: “Les procureurs de district n’ont pas réussi à plaider leur cause hors de tout doute raisonnable, et au nom de M. Weinstein, nous vous implorons de leur dire qu’en [ruling] non coupable.

“Vous avez peut-être eu le sentiment profond que Harvey Weinstein était coupable. Jetez ce sentiment profond par la fenêtre.

“Vous devez montrer qu’ici à New York, aux États-Unis, nous ne cédons pas à la pression. Le moment est venu de faire ce qui s’impose.

“Je vais vous demander d’utiliser votre bon sens à New York. Chaque fois que vous sentez l’émotion prendre le dessus, laissez le bon sens vous guider. Ce n’est pas un concours de popularité … dans ce pays, ce sont les gens impopulaires qui ont besoin jurys plus. ”

Weinstein fait face à deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel, et a plaidé non coupable pour toutes les accusations.

Il a également nié toutes les allégations de relations sexuelles non consenties.

