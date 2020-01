2020-01-29 22:00:03

Harvey Weinstein se serait masturbé devant une serveuse au Cipriani Upstairs en 2005, ont appris les jurés de Manhattan mercredi (29.01.20).

La productrice en disgrâce est actuellement jugée à Manhattan pour des accusations d’agression sexuelle et mercredi (29.01.20), les jurés ont entendu le témoignage de Tarale Wulff, qui a allégué que Weinstein s’était masturbé devant elle pendant qu’elle travaillait comme serveuse chez les membres. -un seul hotspot à Soho.

Tarale a déclaré qu’elle venait d’apporter un verre à Weinstein, 67 ans, quand il l’a soudain emmenée dans une zone isolée de Cipriani Upstairs, la zone VIP du restaurant italien Cipriani.

Elle a déclaré aux jurés de la Cour suprême de Manhattan: “Il avait demandé ce que je faisais et j’ai dit que j’étais un acteur. Il a dit que vous avez une belle apparence, vous devriez venir parler à mon peuple.”

Tarale allègue que Weinstein n’a pas parlé alors qu’il la conduisait vers une terrasse inutilisée, où il l’a ensuite guidée pour se tenir devant lui.

Elle a dit: “Une fois qu’il m’a eu devant lui, à un moment donné, j’ai dit que je devais retourner au travail et il a dit:” Une seconde, une seconde “, et j’ai remarqué que sa chemise a commencé à bouger … et J’ai réalisé qu’il se masturbait sous sa chemise.

“Je me suis juste figé pendant une seconde, puis j’ai jeté la serviette et j’ai couru à côté de lui.”

Tarale, 43 ans, est l’une des trois femmes autorisées à témoigner contre Weinstein dans son procès en cours, qui a vu Annabella Sciorra et Mimi Haleyi également informer le tribunal des actions présumées du producteur.

Weinstein fait actuellement face à cinq accusations d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel.

Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

