Harvey Weinstein veut un procès dans un procès en cours

2020-01-17 21:30:05

Harvey Weinstein cherche à déclarer un procès dans son affaire d’agression sexuelle en cours, alors que son équipe juridique allègue qu’un des jurés a écrit un roman à venir sur les hommes plus âgés qui ont des relations sexuelles avec des femmes plus jeunes.

Harvey Weinstein cherche à déclarer un procès dans son affaire d’agression sexuelle en cours.

Le producteur de 67 ans est actuellement en cour à Manhattan pour un procès sur cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, mais vendredi (17.01.20), son équipe juridique a plaidé leur cause pour un procès, car ils allèguent l’un des jurés écrit un roman à venir intitulé «Age of Consent», qui parle des hommes plus âgés qui ont des relations sexuelles avec des femmes plus jeunes.

Selon TMZ, l’équipe de Weinstein pense que les sujets abordés dans le roman du juré – qui doit être publié en juillet de cette année – sont similaires aux accusations portées contre le magnat du cinéma en disgrâce, et pourraient donc avoir une incidence sur la façon dont le juré en question considère l’affaire.

L’avocate principale de Weinstein, Donna Rotunno, affirme que le juré n’a pas divulgué les informations sur le livre lors de sa sélection pour le jury, et estime que c’est un motif de non-lieu.

Cependant, TMZ rapporte que le juge de première instance de Weinstein, James Burke, a déjà rejeté la requête en annulation, et que l’affaire devrait donc se dérouler comme prévu.

La recherche de jurés pour siéger au procès s’est avérée difficile en raison de la publicité du procès de Weinstein, et 120 jurés potentiels ont été examinés avant que les sept derniers aient été décidés plus tôt cette semaine.

Lorsque le filtrage a commencé, plus d’un tiers des jurés potentiels ont admis qu’ils ne pensaient pas qu’ils pouvaient être impartiaux si on leur demandait de participer à l’affaire très médiatisée.

Dans la salle d’audience, le juge James Burke a admis que la notoriété du producteur rendait peu probable qu’aucun juré potentiel n’ait entendu parler des allégations portées contre lui, mais a insisté sur le fait que cela ne signifiait pas nécessairement qu’il serait disqualifié.

Il a déclaré: “Cette affaire a suscité un certain retentissement dans la presse. Il est donc possible que peu d’entre vous n’aient pas entendu parler du nom de Harvey Weinstein.

“Je dois vous dire qu’ayant entendu parler de [Weinstein] et même connaître les allégations contre lui … ne sont pas en soi disqualifiants et ne signifie pas que vous n’êtes pas autorisé à siéger en tant que juré dans cette affaire.

“Cela seul ne vous disqualifie pas nécessairement, tant que vous gardez à l’esprit que les jurés dans cette affaire décideront de l’affaire en fonction de ce qu’ils entendent dans la salle d’audience, indépendamment de ce que la presse ou quelqu’un d’autre a dit à propos de l’affaire en dehors de la salle d’audience. ”

Le mannequin Gigi Hadid faisait partie de ces 120 jurés potentiels, mais n’a pas été sélectionné pour siéger dans l’affaire.

Weinstein doit être jugé pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel.

Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

Mots clés: Harvey Weinstein

Retour au flux

.