Hayden Panettiere défend l’ex Wladimir Klitschko après l’arrestation de son petit ami Brian Hickerson

Hayden Panettiere publié sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis que son petit ami Brian Hickerson a été arrêté pour batterie domestique le jour de la Saint-Valentin.

Dimanche, l’actrice a tweeté puis supprimé une douce photo de son ex-fiancé, Wladimir Klitschko, dansant avec leur fille de 5 ans, Kaya. “Meilleur père de tous les temps”, a-t-elle écrit à côté de la photo, par Nous hebdomadaire.

Un utilisateur de Twitter, qui semblait confondre l’ancien champion de boxe poids lourd pour Hickerson, a ensuite répondu à la photo supprimée depuis, demandant si la photo avait été prise “avant ou après qu’il vous ait battu”.

Panettiere a souligné l’erreur de la personne et a précisé qu’elle parlait de Klitschko. “Mauvais gars,” répondit-elle. “Les légendes r de Klitschko. C’est mon CHAMP.”

Après qu’un autre fan ait tweeté: “Hayden, comment vas-tu, tu vas bien?” l’alun de «Nashville» a répondu: «Toujours bon», avec les emoji rougissants.

Mauvais gars. Les légendes r de Klitschko. C’est mon CHAMP.

– Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 24 février 2020

Toujours bon 😊

– Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 24 février 2020

Les tweets sont arrivés un peu moins de deux semaines après l’arrestation de Hickerson au Wyoming le jour de la Saint-Valentin pour batterie domestique et ingérence dans un agent de la paix. Selon TMZ, Le petit ami de Panettiere a été arrêté après que le couple eut eu une bagarre où Hickerson l’aurait frappée “avec un poing fermé sur le côté droit du visage”, la laissant “rouge et enflée”. Elle avait également une égratignure et un gonflement sur la main gauche, selon le rapport.

Selon les documents judiciaires obtenus par TMZ, Hickerson aurait dit à la police que Panettiere était dans la maison “en disant qu’il m’avait battu le f-k”.

Hickerson a finalement été accusé de batterie domestique, mais a également été inculpé pour avoir interféré avec un policier après avoir prétendument refusé de s’identifier. Hickerson, un aspirant acteur, avait déjà été arrêté pour violence domestique en mai 2019 à la suite d’une prétendue altercation avec Panettiere. L’affaire a été classée après que la star de “Heroes” ait refusé de témoigner.

Panettiere fréquenterait Hickerson depuis environ un an et demi.

Elle était auparavant dans une relation encore et encore avec Klitschko. L’ancien couple, qui avait été lié pour la première fois en 2011, s’est fiancé en 2013. Panettiere a donné naissance à leur fille Kaya en 2014. Cependant, en 2018, Panettiere et Klitschko se sont séparés définitivement.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Hayden Panettiere partage une photo des “Amours de ma vie” – Voir sa fille Kaya maintenant!