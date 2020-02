Hayley Williams aime Billie Eilish

2020-02-04 02:30:04

Hayley Williams admire Billie Eilish, car elle ne pense pas qu’elle ferait face à la célébrité si elle grandissait sous les projecteurs maintenant.

La chanteuse de 31 ans est devenue célèbre en tant que chanteuse principale de Paramore, et a dit qu’elle était reconnaissante d’avoir grandi hors des projecteurs et avant la “culture Internet”, car elle serait devenue “folle” si elle avait dû la dépenser. les adolescents aux yeux du public comme la chanteuse de 18 ans Billie.

Elle a déclaré: “Nous avons une longueur d’avance sur la culture qu’est Internet maintenant et sur la vie trépidante que vivent les artistes et les gens … Si j’étais Billie Eilish aujourd’hui, et si elle était sur une fusée qui va tellement plus haut que je n’aurais jamais rêvé pour Paramore, si c’était moi, je serais fou et [struggle]. Je suis tellement heureuse qu’il y ait quelqu’un comme elle qui a une grande famille vraiment cool autour d’elle. ”

Hayley se prépare à sortir son premier album solo “Petals For Armour” en mai de cette année, et dit que le disque est inspiré par l’idée qu’il est normal de “faire des erreurs” et de “trébucher devant le monde”.

Elle a ajouté: “Je veux dire que c’est de là que vient ‘Petals for Armor’. C’est l’idée qu’être vulnérable est un bouclier. Parce que comment pouvez-vous être un humain qui va inévitablement f ** k up et trébucher devant le monde a millions de fois. Votre monde pourrait être une scène, ou votre monde pourrait être votre travail et votre appartement. Il est subjectif, complètement.

“Je me sens aussi plus protégé que je ne me suis jamais senti en train de sortir, à cause du fait, qu’est-ce qu’il y a vraiment à cacher? Quel est le problème avec les erreurs? Avons-nous peur d’être annulé, ou avons-nous simplement peur d’avoir l’air stupide ? ”

Le hitmaker “Simmer” a également parlé de son entrée dans la “féminité” avec sa musique solo, après avoir grandi dans une industrie “entourée d’hommes”.

S’adressant à Zane Lowe pour la radio Beats 1 d’Apple Music, elle a déclaré: “Je n’arrêtais pas de penser à ce que cela me faisait de grandir dans un monde d’hommes, une industrie que je suis tout le temps entourée d’hommes. Je suis une femme. Comment puis-je l’avoir sans honte? Comment puis-je être fier de mon côté féminin, de tous mes côtés féminins? Parce que j’ai aussi des côtés masculins. Tout le monde a les deux côtés. Je me sens comme si j’étais à l’aise avec ça l’autre côté de moi qui n’est pas tellement féminin, que ressentez-vous à entrer dans la féminité … J’ai l’impression d’être si à l’aise avec cet autre côté de moi qui n’est pas tellement féminin, que ressent-on entrer dans la féminité? “

