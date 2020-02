Hayley Williams: Mon chien est la raison pour laquelle je suis en vie

2020-02-03 19:00:05

Le chien de Hayley Williams est la “raison [she’s] vivante “, après avoir combattu la dépression et compté sur le chien pour la maintenir en vie.

La chanteuse de Paramore est tombée dans la dépression après la sortie de l’album de son groupe en 2017, ‘After Laughter’, et a déclaré que même si la vie était “toujours difficile” pour elle à certains moments, elle pouvait continuer car elle savait que son chien de compagnie serait toujours “en attente sur [her] rentrer à la maison”.

Elle a dit: “Pendant ‘After Laughter’, c’était vraiment rude. Mon chien est la raison pour laquelle je suis en vie, car il m’attendrait pour rentrer à la maison, peu importe quoi. Vous savez comment de petits chiots adorables sont assis et ils attendent, je ne pouvais pas y penser. Whoa, je n’ai jamais pleuré dans une interview avant. Je ne pouvais pas. Et je suis content, vous savez? Parce que la vie est toujours dure. Ce n’est pas devenu une brise du jour au lendemain ou quoi que ce soit et cela fait des années et ce n’est toujours pas un jeu d’enfant, mais il est si riche et maintenant que je prends en compte tous ces sentiments et que je les ressens tous, il y a ce bel arc-en-ciel contre juste la fin profonde. ”

La musicienne de 31 ans a canalisé ses pensées négatives dans sa musique et est reconnaissante envers son camarade de groupe de Paramore, Taylor York, de l’avoir aidée à comprendre que la colère n’est pas toujours une “mauvaise émotion”.

Elle a ajouté: “La façon dont je ressens ma colère est la chaleur dans mon visage, c’est viscéral. Je pense que j’y puise surtout sans honte quand c’est pour le bien de quelqu’un d’autre. Quand c’est pour moi, je vais directement dans la honte.

“Taylor est la première personne à m’avoir dit que la colère n’est ni une mauvaise ni une bonne émotion. C’est juste une émotion. C’est un sentiment. C’est une chose. Vous n’avez pas à l’attribuer à quelque chose. Laissez-le respirer. J’ai eu le plus de mal à être en colère pendant que nous écrivions “After Laughter” et j’avais clairement beaucoup de raisons d’être en colère. Mais j’étais déprimé. Et je pense que souvent la dépression masque d’autres sentiments pointus. ”

Hayley a dû suivre une «thérapie intensive» après sa lutte contre la dépression, mais pense finalement que cela l’a aidée à arrêter elle-même de se «saboter».

Le chanteur de “Simmer” a déclaré à Zane Lowe sur la radio Beats 1 d’Apple Music: “J’ai dû suivre une thérapie intensive. C’était difficile. Cela m’a obligé à poser beaucoup de questions, à poser beaucoup de questions à ma mère sur ce qui s’est passé. Je était trop jeune pour comprendre pourquoi je fais ça? Parce que je faisais beaucoup d’erreurs dans ma vie personnelle. Je m’auto-sabotais à gauche et à droite. Et je plaisante à ce sujet dans les chansons, les chansons de Paramore, mais ce n’est pas drôle de vivre ça, non? “

