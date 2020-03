Hayley Williams n’était pas d’accord après le divorce

2020-03-13 21:00:05

Hayley Williams n’était “pas d’accord” après son divorce avec Chad Gilbert, mais insiste sur le fait qu’elle n’était pas déprimée, car elle venait de “mettre la colère au mauvais endroit”.

Hayley Williams n’était “pas d’accord” après son divorce avec Chad Gilbert.

La chanteuse de Paramore s’est séparée du musicien de New Found Glory en 2017 après une romance d’une décennie, et a déclaré qu’elle avait du mal à faire face après leur rupture, car elle avait perdu tellement de poids qu’elle ne pesait que 91 livres.

Elle a dit: “Ce n’est que lorsque j’ai vu les photos que j’étais comme, il n’y a pas de cachette que je ne vais pas bien maintenant. Et une partie de moi a apprécié ça – si les gens savent que je ne vais pas bien, ils n’obtiendront pas trop proche. Ce qui se passe dans notre cerveau se manifeste souvent physiquement si nous ne nous en occupons pas. ”

Hayley a été aidée à traverser la période difficile par ses camarades de groupe de Paramore, mais lorsqu’elle était en tournée pour l’album du groupe en 2017 “ After Laughter ”, elle s’est tournée vers l’alcool.

Elle a ajouté: “[I was] cherchant à se libérer d’une prison dans laquelle je me serais mis et à oublier en même temps. ”

Et malgré sa lutte, la chanteuse de 31 ans ne se décrirait pas comme “déprimée” pendant cette période.

Le hitmaker “Simmer” a expliqué: “Ce que je détestais était à l’époque, c’était encore une sorte de nouveau de voir le mot” dépression “- c’est devenu un mot si chaud, presque un appât de clic? Dit-elle.” Et cela m’a fait peur de faire partie de cette conversation, surtout si je n’étais même pas sûr de ce qui se passait réellement avec moi.

«L’un de mes plus grands moments de guérison a été de réaliser qu’une grande partie de ma dépression était une colère déplacée. Je l’ai vraiment forcée vers l’intérieur, sur moi-même, et cela me faisait honte tout le temps», dit-elle. “Cela m’a aidé à comprendre des choses qui ne sont pas arrivées tout au long de ma vie.”

Hayley a également parlé de ce qui a conduit à sa séparation du Tchad, car elle a dit que leur romance était “très malsaine”, et que le hitmaker “My Friends Over You” “regarde probablement [her] comme le méchant “.

S’adressant au journal The Guardian, elle a déclaré: “Jeter ma version de l’histoire de quelqu’un d’autre ne me semble pas juste, ce qui est drôle parce que je ne pense pas nécessairement que cela devrait être juste. Surtout pas après la merde que j’ai traversée . “

