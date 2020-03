Hayley Williams s’enseignant les compétences de la vie pendant l’auto-isolation

2020-03-31 02:30:05

Hayley Williams utilise l’auto-isolement pour acquérir des compétences essentielles telles que la planification des repas, car elle a passé la majeure partie de sa vie en tournée sans apprendre les rudiments de la vie domestique.

La chanteuse de 31 ans est sur la route depuis qu’elle a quitté la maison à 16 ans pour faire une tournée en tant que membre de Paramore, et en conséquence, elle n’a jamais acquis de compétences pratiques telles que la planification des repas, le stockage de son réfrigérateur et vivre avec elle. propres conditions.

Mais maintenant qu’elle est coincée dans sa maison à cause de la pandémie de coronavirus, elle utilise ce temps pour travailler sur les compétences domestiques qu’elle n’a jamais apprises à l’adolescence.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur sa routine à la maison, elle a répondu: “Chaque jour est un peu différent. Donc, aujourd’hui, pas mal. J’ai également eu une séance de thérapie au téléphone et cuit.

“Je veux dire, un jour, je serai un peu existentiel et en baisse, puis le lendemain je me dirai:” Oh, cette fois, je me demande de ralentir et d’être, de donner une pause au monde. ” Et j’ai été dans les deux sens.

“J’ai quitté la maison à 16 ans pour faire une tournée, et beaucoup des compétences de vie que certains de mes amis avaient, aller à l’université et se débrouiller plus tôt que moi, j’apprends maintenant”, a déclaré la star. “J’apprends à planifier les repas et à approvisionner correctement le réfrigérateur. Et c’est tellement drôle que c’est une compétence que je n’ai jamais acquise. Mais j’y travaille maintenant et je suis encouragé.”

La hitmaker “Simmer” a également déclaré qu’apprendre à vivre sans se faire “remettre” un emploi du temps était un défi, car on lui disait toujours exactement comment ses jours allaient se dérouler pendant sa tournée.

Elle a ajouté: “J’apprends vraiment comment ne pas avoir un horaire qui me soit remis chaque matin. Sur la route, on nous fait glisser une feuille de papier sous la porte de notre chambre d’hôtel ou elle est affichée devant le bus et c’est comme: “Vous allez faire cela à ce moment. Soyez prêt à ce moment, soundcheck ici.” ”

Et tandis que Hayley utilise les médias sociaux pour rester en contact avec ses amis car elle ne peut pas sortir pour les voir, elle a insisté sur le fait qu’elle essayait de limiter le temps qu’elle passait sur les plateformes afin de garder sa santé mentale sous contrôle.

S’adressant à Zane Lowe pour Apple Music, elle a déclaré: «J’essaie de rester autant que possible hors des réseaux sociaux. Cela me fascine à quel point nous sommes de tels animaux et nous avons besoin des routines et des choses pour continuer, et le soleil à se lever et se coucher, et à pouvoir se nourrir les uns des autres. Je suis en partie réconforté et attristé parce que j’ai l’impression qu’il est facile de voir à quel point nous nous sentons seuls quand nous sommes tous dans ce situation ensemble. “

