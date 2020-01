Haylie Duff a la culpabilité de maman

2020-01-24 23:30:05

Haylie Duff souffre de la culpabilité de sa maman “tout le temps”, car elle craint de ne pas passer “assez de temps” avec ses filles.

Haylie Duff souffre de culpabilité de maman “tout le temps”.

L’actrice de 34 ans a des filles Ryan, quatre ans, et Lulu, 19 mois, avec son fiancé Matt Rosenberg, et a déclaré qu’elle luttait constamment avec un sentiment de culpabilité en ce qui concerne sa progéniture, car elle ne croit souvent pas elle passe “assez de temps” avec eux.

Interrogée sur la culpabilité de maman, elle a répondu: “Je pense que chaque maman [that]. La culpabilité peut prendre différentes formes. C’est comme si vous leur aviez parlé d’un problème à l’école de la bonne manière? Avez-vous passé suffisamment de temps avec eux lorsque vous étiez occupé au travail cette semaine? Tout le monde essaie de prendre les bonnes décisions et d’être la meilleure maman possible, [but] oui, j’ai la culpabilité de maman tout le temps. ”

Et malgré ses sentiments de culpabilité, Haylie insiste sur le fait qu’elle est «très contente» de sa famille.

La star de “ Material Girls ” n’a actuellement pas l’intention d’élargir sa couvée, ce qui est une bonne nouvelle pour sa fille aînée Ryan, qui ne veut plus de frères et sœurs plus jeunes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle allait donner à ses filles un frère ou une sœur, elle a répondu au magazine Us Weekly: “Je me sens très contente où je suis en ce moment. Nous verrons. Je suis assez heureuse de ma situation. Je demande Ryan parfois, et elle dit, “Non. Nous sommes bons.” ”

Haylie a déjà parlé d’élever ses enfants, comme elle l’a dit en août, elle se sent reconnaissante d’avoir une nounou “incroyable” pour l’aider.

Elle a dit: “J’ai une nounou incroyable, incroyable qui me permet de travailler. Je pense toujours que c’est drôle quand les gens n’admettent pas qu’ils ont de l’aide. Je lui suis tellement reconnaissante – elle fait partie de notre famille et elle la famille fait partie de notre famille. Sans elle, je ne serais pas en mesure de faire ce que je fais, alors nous travaillons tous ensemble et essayons de comprendre ce que nous faisons.

Mots clés: Haylie Duff, Matt Rosenberg

Retour au flux

.