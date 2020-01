Heather McDonald, Chelsea Handler Cross Paths au Chuy Bravo Memorial après 2016 Tiff

Le mémorial de Chuy Bravo apporté Chelsea Handler et Heather McDonald ensemble à nouveau, suite à une mini-feud qui s’est déroulée dans la presse en 2016.

Les deux ont travaillé ensemble sur “Chelsea Lately” d’E! Sur lequel Handler a joué et McDonald a écrit, de 2007 à 2014 – jusqu’à ce que Handler s’éloigne du réseau la même année à la fin de son contrat.

Le boeuf perçu entre les deux a commencé deux ans plus tard, après McDonald a fait une interview sur la fin de l’émission avec le podcast Allegedly de Theo Von et Matthew Cole Weiss. Pendant le chat, elle a déclaré qu’elle “vivait à 100% dans la peur” lors de l’émission et a appris qu’elle ne serait pas renouvelée sur Twitter.

Alors que McDonald a déclaré plus tard qu’elle voulait dire qu’elle vivait dans la peur de l’annulation de l’émission, pas Handler elle-même, Chelsea a riposté durement lors d’une apparition sur Howard Stern – où elle a affirmé que Heather “échangeait des histoires avec Us Weekly sur ma vie personnelle en échange d’avoir ses photos sont publiées dans le magazine. “

Donc, oui, ça a été intense pendant une minute là-bas.

Dimanche soir, les acteurs et l’équipe de “Chelsea Lately”, ainsi que les amis et la famille de Bravo, se sont réunis pour un service commémoratif. Alors que certains des invités n’étaient pas sûrs que Handler se présenterait, elle est arrivée environ 20 minutes après McDonald.

“Elle n’était que sa 2010, elle-même,” a déclaré Heather sur son podcast Juicy Scoop mardi. “Souriant, étreignant tout le monde. J’étais comme, … ‘Vais-je faire un câlin?’ Je l’ai serrée dans ses bras, «Comment va ta famille. C’est super, c’est une nouvelle année, c’est une nouvelle décennie, c’était un grand moment. “

Les deux étaient assis l’un à côté de l’autre alors que les invités partageaient à tour de rôle des histoires sur Chuy, ce que Heather appelait «surréaliste». Elle a ajouté: “C’était exactement comme à l’époque. La façon dont elle racontait une histoire et je lui rappelais quelque chose et elle y ajoutait, elle touchait ma main, c’était vraiment cool. Je suis heureux, j’en suis vraiment content. “

Heather a dit que les deux avaient eu une conversation, où elle avait pu demander à Handler quelque chose qu’elle attendait depuis un certain temps. “J’ai dit: ‘Vous souvenez-vous quand vous disiez qu’une femme faisant du stand-up de plus de 40 ans était dégoûtante?” McDonald a relayé, disant qu’elle-même était une comédienne de stand-up de plus de 40 ans lorsque Handler l’a dit pour la première fois et en soulignant comment Chelsea était revenue au stand-up depuis.

Handler a apparemment immédiatement repris ses remarques antérieures, affirmant qu’elle avait recommencé à faire du stand-up parce qu’elle sentait qu’elle avait “quelque chose à dire” maintenant. Lorsque l’invité du podcast Chris Fanjola a demandé à McDonald si c’était la réponse qu’elle recherchait, McDonald a répondu que oui, estimant que cela venait d’un endroit “honnête”.

Franjola a également dit qu’il pensait que Heather essayait de “pousser” Chelsea en lui posant des questions sur sa récente vidéo portant Kim Kardashian’s Skims shapewear. Notant que “Chelsea Lately” avait une étrange relation avec les Kardashians parce que les deux émissions étaient sur E !, McDonald a trouvé “intéressant” de voir à quel point la famille et Handler étaient maintenant chummy. Chelsea aurait dit à Heather qu’elle l’avait fait parce que l’une des meilleures amies de Kim, Allison Statter, était la fille du manager de Handler, Irving Azoff.

Heather a dit qu’elle “se sentait satisfaite” et “spirituellement pleine” par la conversation, mais a admis qu’elle aimerait toujours avoir une conversation plus sérieuse sur ce qu’elle appelle leur “mauvaise communication” si Chelsea lui demandait de déjeuner.

“Il y a des choses que je dirais. Je veux quand même parler de:” Avez-vous déjà écouté tout le podcast, je n’ai pas dit de mauvaises conneries sur vous “”, a-t-elle expliqué. “Il y avait de la désinformation et elle était énervée et vraiment blessée. Mon intention n’était jamais de blesser ses sentiments et ses sentiments étaient vraiment blessés quand elle a attaqué Howard Stern à mon sujet.”

“J’aurais dû l’appeler tout de suite, comme” Attendez une minute, je sais que nous n’avons pas parlé, mais c’est une mauvaise communication “… faites immédiatement une vidéo, mettez-la sur Facebook, contactez la personne et clarifiez-la “, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle avait en fait une explication prête à l’emploi, mais a été dissuadée de la publier à l’époque.

McDonald a ensuite affirmé qu’il y avait “beaucoup de retombées professionnelles résiduelles” en raison de la controverse et a déclaré qu’elle “ne pouvait même pas être sur Khloe Kardashian’s cocktail parce qu’elle avait réservé Chelsea et qu’elle craignait que Chelsea soit énervé si j’étais réservé. “Notant que ce n’était pas une faute de Chelsea, elle pensait que c’était plutôt un cas de” Ne faisons pas chier la personne la plus puissante . “

“Je veux vraiment qu’elle sache que c’était un malentendu et qui l’a mis dans son oreille”, a ajouté Heather. “J’ai l’impression que quelqu’un lui a dit que je vendais des histoires aux tabloïds, je ne pense pas qu’elle ait inventé elle-même.”

Heather a déclaré que la controverse a conduit à de bonnes choses, et l’a vraiment poussée à travailler plus dur sur son podcast, car c’était sa seule option. “Je pense que j’aurais obtenu d’autres petits travaux d’écriture, je serais écrivain dans une émission et je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, ce qui est un meilleur endroit”, a-t-elle déclaré à propos de ses perspectives sans regrets.

Elle est ensuite devenue très émotive après que Franjola lui ait demandé comment c’était, dans l’ensemble, de revoir Handler. “Je ne me serais pas autant souciée de ces années si elle n’avait pas joué un rôle important dans ma vie”, a-t-elle déclaré en se déchirant. “J’ai adoré ces années de ma vie. Si quelqu’un devait dire quelle a été la période la plus heureuse de ma vie, je dirais probablement encore ces années.”

Elle a ajouté: “95% de mes jours à Chelsea ont été des moments complètement heureux et joyeux.”