Heather McDonald déclare que les poursuites ont rompu les amitiés avec Shannon et Tamra du RHOC

Heather McDonald s’est ouverte sur le “horrible” procès en diffamation contre elle, disant qu’il a ruiné ses amitiés avec “Véritables femmes au foyer du comté d’Orange“vétérinaires Shannon Beador et Tamra Judge.

Lundi, un juge a rejeté l’affaire portée par Jim Bellino, qui a affirmé que Shannon et Tamra avaient déclaré de fausses déclarations à son sujet et son divorce d’avec leur ancien membre du casting “RHOC” Alexis Bellino sur le podcast de Heather “Juicy Scoop” en juin 2019.

Mais, selon McDonald, les dommages avaient déjà été causés, car Heather n’était pas autorisée à parler à ses deux amis de la réalité en raison de ramifications légales.

“Une fois qu’ils ont été poursuivis et embauchés, nous n’avons pas été autorisés à nous parler”, a expliqué le comédien à TooFab. “C’était l’autre partie déchirante – je suis amie avec Tamra depuis plus de 10 ans, je suis allée à son mariage, tu sais. Shannon aussi, j’adore Shannon, nous étions de vrais amis.”

“Je ne leur ai pas parlé depuis plus d’un an à cause de cela. C’est la partie qui est vraiment triste”, a-t-elle ajouté.

Le «cauchemar» a commencé en 2019 lorsque Heather a invité Shannon et Tamra à son podcast, qui voit l’hôte et les invités sur «les sujets les plus chauds de la journée». Quelques jours avant le podcast, la nouvelle a annoncé que Jim avait demandé le divorce contre Alexis Bellino et des documents judiciaires ont déclaré qu’il demandait une pension alimentaire pour le conjoint.

Heather pensait que la demande sortait de l’ordinaire car, alors que Jim et Alexis étaient sur “RHOC”, il semblait rejeter l’idée que sa femme soit employée et gagne son propre argent.

“Il y avait toujours une histoire selon laquelle ils étaient super chrétiens et elle venait de sa côte”, a déclaré Heather, expliquant son point de vue. “Et elle ne doit pas travailler à Channel 5 News à San Diego. J’ai donc pensé qu’il était intéressant qu’il demande du soutien au conjoint alors que tout ce que nous avons vu dans l’émission de téléréalité était qu’il ne voulait jamais que sa femme travaille, alors quelle carrière fait-elle actuellement?” avoir qu’elle pourrait payer le soutien. “

“Alors je l’ai soulevé et posé les questions à mes deux invités et ils ont donné l’avis et il n’a pas aimé quand il l’a entendu, je suppose.”

Jim a poursuivi Shannon et Tamra en premier, puis a déposé une plainte en diffamation contre Heather, affirmant qu’elle était en faute pour avoir publié l’interview. Shannon a gagné sa cause, mais celle de Tamra est toujours pendante.

“De toute évidence, cela m’a fait me sentir horrible même si je sais que je n’ai rien fait de mal”, a déclaré l’animateur du podcast. “Je me sentais mal à propos de tout cela. Ils n’ont rien fait de mal, mais je me sentais mal parce que je fournissais la plate-forme de divertissement.”

Comme Heather est également amie avec d’autres vétérinaires de Housewives – y compris Jill Zarin, Dolores Catania et Carole Radziwell – elle craignait que le procès en fasse un paria pour les femmes Bravo.

“Est-ce que tout le monde me déteste à cause de cette chaîne d’événements”, se dit-elle à un moment donné.

Heather a révélé qu’elle se sentait cependant ravie de sa victoire en justice car elle “protège les droits des podcasteurs de rapporter les informations, qu’il s’agisse d’un rapport sur un sommet mondial pour la paix ou des potins de célébrités”, selon un communiqué de presse.

“Je pense que ce qui le rend si intéressant que j’ai gagné, c’est que c’est une première du genre”, a révélé Heather à TooFab. “C’est un cas historique qui sera désormais utilisé probablement dans les facultés de droit car il protège les podcasts avec les premiers droits de modification comme un journal, une émission de télévision ou la radio. C’est donc le premier cas qu’ils référenceront pour toujours.”

Mais arriver à la décision du juge a été une route longue et pénible pour l’ancien scénariste et producteur de “Chelsea Lately”.

“Cela a eu un effet dissuasif”, a-t-elle expliqué. “Je voulais ramper dans un trou et arrêter. C’était la pire chose de ma vie après la mort de mes parents. Horrible. Parce que tu devines tout et tu te réveilles au milieu de la nuit et tu flippes Et, bien sûr, il est très, très coûteux de lutter contre ce genre de chose. “

Heather a dit qu’elle avait l’impression d’avoir un PSTD après avoir reçu les papiers du tribunal, car elle avait “très peur à chaque fois qu’une sonnette sonnait”.

L’actrice estime que l’expérience s’apparentait à Ronan Farrow et «combien de fois il a été menacé de poursuites en diffamation», pour son travail sur «Catch & Kill».

Alors que TooFab a été informé que Jim avait déjà fait appel de la décision de lundi, Heather a déclaré que ses avocats prévoyaient de déposer des papiers pour se faire rembourser les frais d’avocat.

“Maintenant que j’ai gagné cette partie, je suis comme la mettre!” Heather a partagé.

TooFab a contacté Jim Bellino pour un commentaire; nous avons également contacté Alexis Bellino.

