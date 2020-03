Heather Parisi contro Chiara Ferragni: «Mi sembra Robin Hood al contrario»

2020-03-12 21:30:04

Heather Parisi a attaccato la raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez contro il Coronavirus, affermando che avrebbero dovuto farla per una struttura pubblica e non un ospedale privato come il San Raffaele. Sembra però che i ricavati andranno solo ed esclusivamente a posti letto destinati al sistema sanitario pubblico.

Heather Parisi a critiqué la raccolta fondi che Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno lanciato tramite GoFoundMe a sostegno dell’ospedale San Raffaele di Milano per contrastare l’emergenza della diffusione del Coronavirus. “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del # COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario “, ha scritto su Twitter la 60enne americana naturalizzata italiana.

Non è tardata però ad arrivare la risposta del rapper che sempre tramite social ha replicato: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che m **** s stai facendo? Le coreografie? “.

Nel frattempo la campagna promossa da Chiara e sostenuta da molti altri personaggi del mondo dello spettacolo è riuscita a raccogliere oltre 3 milioni di euro. A dare la bella notizia è stata la 32enne stessa in una Instagram Story. “Raccolti oltre 3 milioni di euro in 24 ore per le terapie intensive provenienti da 165mila donazioni di 92 paesi diversi. La più grossa raccolta fondi d’Europa mai fatta su Gofoundme. Da ieri sono partite campagne di raccolta fondi per tutti gli ospedali d ‘ Italia. Ora mi credete quando vi dico il potere della condivisione? Grazie “, ha fatto sapere. “J’ai vendu che stiamo donando al San Raffaele per istituire nuove terapie intensive e nuovi posti letto saranno a disposizione al 100% per il sistema sanitario pubblico italiano”, ha poi specificato Fedez.

Mots clés: Heather Parisi, Fedez, Chiara Ferragni

