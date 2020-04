Heidi Klum a été rejetée pour être «trop courbée» et avait une mauvaise relation avec la nourriture

Les rêves d’adolescente de Heidi Klum de devenir mannequin l’ont incitée à déménager d’Allemagne à New York à seulement 18 ans. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle atteigne les sommets du succès en tant que mannequin, posant pour la couverture de Sports Illustrated en 1998 et devenant un Victoria’s Secret Angel, rejoignant les rangs des meilleurs mannequins mondiaux.

À 46 ans, elle a ajouté une personnalité de la télévision à son curriculum vitae et a animé plusieurs émissions, notamment America’s Got Talent, Next Top Model en Allemagne, et sa nouvelle émission qui vient d’être diffusée cette année, Making the Cut. En tant que mannequin et personnalité publique depuis des décennies, Klum s’est habituée à suivre un régime strict pour garder sa silhouette, ce qui était une lutte pour elle, mais elle dit maintenant qu’elle y est habituée et heureuse de qui elle est.

«Le régime Heidi Klum»

En regardant Klum maintenant, vous ne sauriez jamais qu’elle a eu quatre enfants et qu’elle approche de la fin de la quarantaine. Elle est non seulement restée en forme, mais a maintenu un dynamisme enviable et une joie de vivre. Alors, comment le fait-elle?

En 2017, le magazine Women’s Health a interviewé la nutritionniste de Klum, Oz Garcia, pour savoir exactement ce que mange Klum et comment elle reste en forme. Ce que Garcia a révélé n’était pas un régime à la mode ou quelque chose de complexe, et est comparable à un régime suivi par de nombreux amateurs de santé.

Certains éléments courants du menu de Klum sont les œufs, le saumon, le poulet, les légumes, le yaourt, le riz et d’autres aliments maigres et sains. Rien de remarquable. Ce qui est remarquable, cependant, c’est qu’il énumère les poids spécifiques des portions desdits aliments, une étape que seuls les personnes à la diète les plus strictes prennent habituellement.

En ce qui concerne la routine d’exercice de Klum, à l’époque, le magazine a indiqué qu’elle ne suivait pas un programme d’entraînement régulier. Elle a plutôt choisi d’utiliser son temps avec ses chiens et ses enfants pour doubler son temps d’exercice par le biais de jogging et de balades à vélo.

Heidi Klum a dû être «disciplinée» au sujet de la nourriture

Heidi Klum | Jason Merritt / .

Bien que son alimentation n’ait pas beaucoup changé pendant la transition du modèle à l’hôte, Klum s’est habituée à ses habitudes alimentaires à ce stade de sa vie. Dans une récente interview avec le magazine Red, Klum a révélé: «Au début, je devais [be disciplined about food] et maintenant je suis tellement habitué. Il y a tellement de choix, choisissez simplement les bonnes choses. Parce qu’alors vous n’avez pas de lutte. “

Elle continue en disant qu’elle est heureuse de qui elle est maintenant. Cela semble être non seulement à cause de son confort dans sa propre peau mais aussi à cause de sa relation avec son troisième mari, Tom Kaulitz.

Mais plus tôt dans sa carrière, ce n’était pas le cas. Klum, qui fait la couverture du numéro de mai 2020 du magazine Red, a déclaré à la publication qu’elle devait être stricte au sujet de son alimentation plus tôt dans sa carrière. Elle a également déclaré qu’elle avait été refusée par les marques de haute couture pour être «trop courbée».

Heidi Klum dit qu’elle partage les mêmes valeurs avec son mari Tom Kaulitz

Klum a été mariée à son premier mari, le célèbre coiffeur Ric Pipino, de 1997 à 2002, et la chanteuse Seal de 2005 à 2014. Depuis, elle a épousé le guitariste allemand Tom Kaulitz et dit que leur mariage «fonctionne tout simplement».

Kaulitz est plus jeune que Klum, un facteur qui semble faire partie de son attrait.

«C’est un homme de 30 ans, donc il y a juste une vie et un esprit différents en lui. Il fait de la musique et son frère a les cheveux vert fluo. Il a des tatouages ​​partout », a-t-elle déclaré au magazine Red. Elle a également dit qu’ils aiment passer du temps à la maison ensemble et qu’il s’entend bien avec ses enfants.

Quant à sa coparentalité avec son ex-mari, Seal, elle dit qu’ils font de leur mieux, mais les choses ne sont pas «rose rose». Les choses ne sont pas si mal non plus.

«Parfois, c’est difficile, mais il faut ensuite se réunir en famille et parfois tout est comme sauter sur des nuages. C’est comme ça », a-t-elle déclaré.