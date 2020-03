Heidi Klum a offert des conseils à la débutante d’America’s Got Talent, Sofia Vergara

2020-03-06 02:30:05

Heidi Klum a donné des conseils à sa co-star de ‘America’s Got Talent’ Sofia Vergara, car la star de ‘Modern Family’ était “nerveuse” lors de sa première journée sur le plateau.

Heidi Klum a offert des conseils à sa co-star “ America’s Got Talent ” Sofia Vergara.

Les deux stars rejoindront toutes deux le jury pour la prochaine série de la compétition de talents NBC, et alors que Heidi a précédemment siégé au jury entre 2013 et 2018, Sofia est un tout nouvel ajout à l’équipe.

Et pour l’aider à faciliter son travail, le mannequin de 46 ans dit qu’elle a donné à l’actrice de la “ famille moderne ” quelques conseils utiles pour juger les actes.

Heidi a expliqué: “Elle était nerveuse en entrant, évidemment, parce que quand tu fais quelque chose, je suppose depuis si longtemps. Elle a dit [to me]«C’est comme si j’étais le nouveau venu de l’école.»

“J’ai dit: ‘Mais vous avez tous d’excellents camarades de classe. Nous vous aimons tous et il n’y a rien que vous puissiez faire de mal ici. Dites simplement votre vérité. être critiqué. Si vous avez tout aimé, dites-le-leur. Parlez simplement du fond du cœur et rien ne pourra aller de travers. ” Je me dis: “Ça doit être tellement incroyable de ne pas avoir à mémoriser quoi que ce soit pour changer.” ”

Le juge Howie Mandel a félicité Sofia, 47 ans, pour s’être installée rapidement dans son nouveau rôle, et a déclaré qu’elle se chamaillait déjà avec le juge en chef et créateur de la série Simon Cowell.

Howie, 64 ans, a déclaré: “Dans les premiers jours ou le premier jour de l’enregistrement, elle appelait déjà Simon. Ils n’étaient pas d’accord sur quelque chose, mais c’est votre premier jour et c’est votre patron! Elle n’a pas Elle est si honnête et si géniale et elle est juste de l’électricité, cette belle, vibrante, électrique, humaine. ”

Et bien qu’ils ne soient pas toujours d’accord, Simon, 60 ans, a félicité l’actrice pour son éthique de travail.

S’adressant au magazine Us Weekly, il a déclaré: “J’ai rencontré Sofia il y a trois ou quatre ans et nous avons vraiment commencé et nous avons conclu la réunion par:” Soyons d’accord qu’un jour, nous travaillerons sur quelque chose ensemble. ” C’est comme ça que nous nous entendions bien. Alors, quand j’ai entendu que le nom de Sofia était dans le mix, j’étais tellement excité. Mais je ne voulais pas me tromper, donc je n’ai rien dit à personne.

“Je l’ai appelée et j’ai dit:” Comment vous sentez-vous? ” Elle a dit: “Je suis excitée. Je suis nerveuse.” Je suis allé, “parfait!” C’est un peu comme quand Terry [Crews] rejoint. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, en cinq minutes, nous avons juste cliqué. C’était comme si nous travaillions ensemble toute notre vie et que nous étions devenus des amis proches tout au long de ce processus, et je pense que Sofia était une sorte de vibe similaire. Elle comprend exactement ce dont parle la série. “

Mots clés: Heidi Klum, Sofia Vergara, Howdie Mandel, Simon Cowell

Retour au flux

.