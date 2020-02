Heidi Klum a subi un contrecoup suite aux commentaires de l’AGT

2020-02-07 07:30:07

Heidi Klum a admis que beaucoup de gens “se sont fâchés” contre elle pour avoir loué “America’s Got Talent” après le départ de Gabrielle Union.

Le mannequin de 46 ans – qui a été juge pendant six saisons du concours de talents – a récemment salué son expérience positive dans la série, après que Gabrielle Union avait quitté le panel après seulement une saison après s’être plainte d’une culture “toxique”, les préjugés raciaux et la discrimination pendant son passage dans la série.

Bien qu’Heidi ait insisté au moment où elle ne pouvait parler que de ses propres expériences, elle a admis qu’elle faisait face à un contrecoup, largement centré sur le fait qu’elle était blanche.

Elle a déclaré à la page 6 du journal The New York Post: «Beaucoup de gens se sont fâchés contre moi. J’ai été appelée, par exemple,« une femme blanche ».

“Je pense qu’il est important que tout le monde dise sa vérité. Je pense que quand il y a une histoire, elle doit être racontée. J’ai eu une histoire différente.

“Je ne peux parler que de ce que j’ai vu – cela n’a rien à voir avec la couleur que je suis. Je suis un humain alors j’ai juste regardé ce que j’ai vu.”

Heidi avait précédemment insisté sur le fait que l’ensemble «AGT» était très respectueux.

Elle a dit: “Je n’ai vécu qu’une expérience incroyable. Je ne peux pas parler pour elle. Je n’ai pas vécu la même chose. Pour moi, tout le monde vous traite avec le plus grand respect. Je n’ai jamais rien vu de bizarre. ou blessant. ”

La beauté blonde est maintenant juge dans l’émission dérivée ‘America’s Got Talent: Champions’ et dit que toute tension observée parmi les membres du jury est simplement à des fins de divertissement.

Elle a ajouté: “Bien sûr, il y a toujours ce combat de chat et de chien, mais c’est amusant. Vous dites quelque chose de stupide. Pour moi, étant à la télévision, je veux divertir les gens. Je veux que les gens passent un bon moment. Je veulent que les gens s’éloignent de leur vie pendant deux heures et s’amusent et s’amusent. ”

Plus tard, elle a clarifié ses commentaires et a insisté sur le fait qu’elle n’essayait pas de “nier ou remettre en question la vérité de Gabrielle”.

Elle a déclaré: “Récemment, un journaliste m’a demandé de partager mes réflexions sur les expériences de Gabrielle Union tout en travaillant comme juge sur ‘America’s Got Talent’. J’ai dit au journaliste que je n’avais pas rencontré de problèmes similaires lorsque j’étais juge dans l’émission – – mon expérience a été positive, je ne peux parler que de ma propre vérité, et cela ne veut en aucun cas nier ou remettre en question la vérité de Gabrielle.

“Je suis conscient que mon expérience peut ne pas être la même que celle de Gabrielle. Ce que je peux vous dire, c’est que je suis un ardent défenseur de toutes les personnes, peu importe leur race, leur âge, leur religion, leur sexe ou leur sexualité. Tout le monde devrait être traité de manière égale et avec le plus grand respect. ”

La star – qui était auparavant mariée au musicien Seal – a ajouté: “Personnellement, j’ai vécu des choses très blessantes en étant marié à un homme de couleur et en ayant trois beaux enfants avec lui. Alors que les défis de chacun sont différents, je ne veux rien de plus que pour un monde juste et pour que les gens soient plus gentils les uns envers les autres. “

