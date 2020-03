Heidi Klum a un «partenaire pour la première fois» à Tom Kaultiz

2020-03-29 21:00:04

Heidi Klum a l’impression d’avoir “un partenaire pour la première fois” dans sa vie depuis son mariage avec Tom Kaulitz, bien qu’elle se soit mariée deux fois auparavant.

Le mannequin de 46 ans a fait le lien avec Tom l’année dernière, et malgré son mariage à deux reprises auparavant – avec le musicien Seal entre 2005 et 2014, et avec l’acteur Ric Pipino de 1997 à 2002 – elle dit qu’être avec le musicien de Tokio Hotel n’est pas comme aucune de ses autres romances.

Elle a jailli: “J’ai eu une année très chargée l’année dernière.

«C’est incroyable. J’ai rencontré mon mari il y a deux ans. C’est comme si j’avais un partenaire pour la première fois.

“Si j’ai des problèmes ou que j’essaie de comprendre quelque chose, c’est un auditeur incroyable et c’est tout simplement incroyable d’avoir un partenaire. Je suis juste une personne beaucoup plus heureuse.”

La juge «America’s Got Talent» a l’impression de pouvoir «partager des tâches» dans sa vie avec Tom, alors qu’elle prétend qu’elle était «sur [her] propre “avant.

S’adressant au journal The Sun dimanche, elle a déclaré: “Pour la première fois, j’ai un partenaire avec qui je peux tout discuter. Quelqu’un qui partage les devoirs que nous avons tous dans notre vie. J’étais seul avec tout. ”

Les commentaires de Heidi viennent après qu’elle ait expliqué précédemment qu’elle pensait que son union avec Tom, 30 ans, était différente en raison de leur héritage allemand commun.

Elle a dit: “C’est la personne la plus gentille, la plus douce, la plus attentionnée et la plus aimante. Je me sens tellement chanceuse. Je ne sais pas la dernière fois où j’ai été aussi heureuse de ma vie.

“Il est absolument merveilleux. Peut-être que c’est parce qu’il est allemand et que nous nous comprenons différemment. Mais jusqu’ici tout va bien.”

Et le mannequin a également admis précédemment qu’elle était fatiguée de l’écart d’âge entre elle et son conjoint “poussé” au visage.

Parlant du musicien – qui a 17 ans son cadet – elle a partagé: “Je ne pense pas vraiment à vieillir autant – je veux dire, sachez que ça m’arrive, ça nous arrive à tous. Mais ce n’est pas comme si je me réveillais le matin, regardez dans le miroir et dites: “Oh mon Dieu, oh mon Dieu.”

“Dernièrement, je me souviens plus de mon âge par d’autres personnes que moi. [Tom] a plusieurs années de moins que moi, et beaucoup de gens remettent cela en question et le demandent. C’est vraiment la seule fois où l’âge semble me bousculer le visage et je dois y répondre. Je n’y pense pas vraiment autrement sinon. “

