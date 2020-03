Heidi Klum, animatrice de «Making the Cut», explique comment les médias sociaux ont changé l’industrie de la mode

Heidi Klum et Tim Gunn sont de retour avec une autre série de mode pour la télévision. Les stars de Project Runway hébergent et produisent Making the Cut pour Amazon. Ils emmèneront 12 aspirants designers à travers le monde pour des concours de design.

Heidi Klum et Tim Gunn | Kristy Sparow / Amazon

Le 14 janvier, Klum était sur un panel de la Television Critics Association pour Making the Cut, parlant de l’émission et de l’industrie. Elle a décrit comment l’industrie de la mode a changé depuis ses débuts en tant que mannequin, grâce à l’avènement des médias sociaux. Making the Cut sort le 27 mars sur Amazon Prime.

Heidi Klum dit que les médias sociaux ont donné un coup de pouce aux designers indépendants

L’une des grandes façons dont un designer peut donner un coup de pouce à sa marque est de le faire porter par une célébrité. Avant les réseaux sociaux, seuls les grands créateurs étaient sur le radar des célébrités. Maintenant, les célébrités peuvent également trouver des créateurs indépendants sympas à soutenir.

Heidi Klum et Naomi Campbell | Amazon

“Maintenant, je vois que même les petites marques peuvent être portées par de grandes stars, ou devenir soudain grandes”, a déclaré Klum. «C’est à cause des médias sociaux et de la façon dont le monde est devenu proche à cause de tous nos petits appareils et choses. Avant, il fallait être comme un grand nom pour que quelqu’un le porte sur le tapis rouge ou ici ou là ou pour que les gens le remarquent. Maintenant, si quelqu’un l’aime et que quelqu’un l’aime, tout d’un coup, ça devient quelque chose. »

Le streaming ‘Making the Cut’ est également nouveau pour Heidi Klum

Lorsque Klum est entré dans la télévision, les concours de mode étaient le pain et le beurre des réseaux câblés comme Bravo et Lifetime. Prendre Making the Cut en Amazon était aussi un nouveau monde pour Klum.

Heidi Klum et Tim Gunn | Amazon

“Ce qui était effrayant, c’est qu’ils appellent ça en Amérique, vous avez une tarte dans le ciel parce que vous ne savez pas si vous allez l’avoir, non?” Dit Klum. “Alors, quand j’ai décidé de quitter le navire et j’ai dit à Tim:” Ce n’est pas certain que cela va fonctionner, mon idée, mais je voudrais faire ce que nous avons toujours voulu faire mais plus grand. “Nous sommes allés à beaucoup différentes entreprises. De nombreux endroits le voulaient, mais pour moi, Amazon était la solution idéale. »

Vous pouvez acheter des vêtements «Making the Cut» sur Amazon

Le streaming est l’avenir de la télévision, mais seul Amazon a un lien direct avec le shopping. Le rêve de Klum est que les gens regardent les concurrents sur Making the Cut et cliquent ensuite pour acheter les vêtements pour eux-mêmes.

Heidi Klum et Tim Gunn | Amazon

“Les gens peuvent acheter ces vêtements et c’est incroyable pour les créateurs parce que tout d’un coup, cela devient réel”, a déclaré Klum. «Choisir Amazon, je pense que c’est le plus grand et le meilleur partenaire que vous pouvez avoir pour tout mais surtout aussi, non seulement parce qu’ils font de grands spectacles maintenant, mais aussi l’aspect réalité aussi, les gens pouvant acheter ces vêtements. Je suis allé sur Netflix, je suis allé dans de nombreux endroits différents. Pour moi, la meilleure maison pour cette entreprise est Amazon, car elle a le plus de sens pour tout le monde. »

Heidi Klum a déjà vendu sur Amazon

Klum avait des articles de mode en vente sur Amazon avant de faire la coupe.

“J’avais en fait une ligne que j’ai vendue sur Amazon il y a de nombreuses années”, a déclaré Klum. “Je dessinais pour New Balance et nous avons vendu pendant un certain temps exclusivement sur Amazon.”

Faire la coupe, c’est tout pour les candidats.

“Ce n’est pas pour moi”, a déclaré Klum. «Le spectacle est beaucoup plus grand que ma petite ligne. Je veux que cela réussisse dans le monde entier. J’adore avoir des designers de différents pays sur le salon. »