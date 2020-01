Heidi Klum clarifie les commentaires de l’AGT

2020-01-18 11:00:05

Heidi Klum a insisté sur le fait qu’elle n’essaierait jamais de “nier ou remettre en question la vérité de Gabrielle Union” après avoir dit qu’elle avait eu une expérience “incroyable” dans la série.

La mannequin de 46 ans a récemment insisté sur le fait qu’elle avait eu une “expérience incroyable” en travaillant sur “America’s Got Talent” après que Gabrielle se soit plainte d’une culture “toxique”, de préjugés raciaux et de discrimination pendant son propre temps dans la série.

Cependant, Heidi a maintenant précisé qu’elle ne voulait pas nier les expériences de Gabrielle.

Elle a déclaré à PEOPLE: “Récemment, un journaliste m’a demandé de partager mes réflexions sur les expériences de Gabrielle Union tout en travaillant comme juge sur ‘America’s Got Talent’. J’ai dit au journaliste que je n’avais pas rencontré de problèmes similaires pendant que j’étais juge dans l’émission. – mon expérience a été positive, je ne peux parler que de ma propre vérité, et cela ne veut en aucun cas nier ou remettre en question la vérité de Gabrielle.

“Je suis conscient que mon expérience peut ne pas être la même que celle de Gabrielle. Ce que je peux vous dire, c’est que je suis un ardent défenseur de toutes les personnes, peu importe leur race, leur âge, leur religion, leur sexe ou leur sexualité. Tout le monde devrait être traité de manière égale et avec le plus grand respect. ”

La star – qui était auparavant mariée au musicien Seal – a ajouté: “Personnellement, j’ai vécu des choses très blessantes en étant marié à un homme de couleur et en ayant trois beaux enfants avec lui. Alors que les défis de chacun sont différents, je ne veux rien de plus que pour un monde juste et pour que les gens soient plus gentils les uns envers les autres. ”

Gabrielle a quitté l’émission aux côtés de Julianne Hough en novembre de l’année dernière, et a ensuite rencontré des représentants de NBC pour une réunion de cinq heures, afin de faire pression pour un “vrai changement” sur l’émission.

Elle a tweeté après la réunion: “Nous avons eu hier une longue réunion de 5 heures, et ce que je pensais être, productive.

“J’ai pu, encore une fois, exprimer ma vérité non filtrée. J’ai dirigé avec transparence et mon désir et mon espoir de changement réel.”

NBC a promis de mener une “enquête plus approfondie” sur les plaintes de la star de “Bring It On” et a qualifié la réunion de “franche et productive”.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “La conversation initiale a été franche et productive.

“Bien qu’il y ait une enquête plus approfondie pour mieux comprendre les faits, nous travaillons avec Gabrielle pour parvenir à une résolution positive.”

Le diffuseur prévoit de faire appel à un enquêteur indépendant pour sonder l’émission et le créateur de «AGT», Simon Cowell, sera sondé et probablement appelé à apporter des modifications.

Une source a déclaré: “La balle est dans le camp de NBC pour voir s’ils peuvent amener Cowell à accepter d’apporter des changements à la façon dont les choses se déroulent dans l’émission.”

