Heidi Klum craint qu’elle ne soit atteinte d’un coronavirus

2020-03-13 18:30:05

Heidi Klum souffre de fièvre et de toux, mais ne peut être testée pour le coronavirus car aucun test n’est disponible dans sa région.

La mannequin de 46 ans a laissé les fans inquiets cette semaine quand elle a dû laisser un enregistrement de “ America’s Got Talent ” – sur lequel elle est juge – après être tombée malade sur le tournage, et a maintenant fait craindre qu’elle n’ait attrapé la grippe -virus comme elle souffre de nombreux symptômes associés au coronavirus.

Cependant, Heidi affirme qu’elle ne peut pas être testée pour le virus infectieux, car les médecins de sa région n’ont pas accès à un test disponible.

Dans une vidéo sur son histoire Instagram, elle a expliqué: “Salut tout le monde, je voulais juste que vous sachiez pourquoi je ne me suis pas assis sur mon siège ‘America’s Got Talent’. Tout a commencé avec un frisson, une sensation de fièvre, une toux, un nez qui coule Ummm, je ne me sens pas bien, c’est pourquoi je suis resté à la maison pour ne pas infecter d’autres personnes.

“J’espère que c’est juste un rhume, j’adorerais faire le test corona mais il n’y en a tout simplement pas ici. J’ai essayé avec deux médecins différents et je ne peux pas en avoir un. Restez en sécurité, tout le monde. Restez à la maison si tu ne te sens pas bien. ”

La maladie de Heidi survient après que “ America’s Got Talent ” soit devenu l’une des nombreuses émissions à filmer devant un public de studio en direct, afin d’essayer de limiter le rassemblement de grandes foules qui pourrait favoriser la propagation du coronavirus.

La société de production Fremantle a déclaré dans un communiqué: “En raison de la situation mondiale actuelle autour de COVID-19, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos équipes de production et nos partenaires de réseau pour prendre des mesures pour aider à minimiser le risque d’exposition à notre casting, notre équipe et notre live. publics.

“À compter d’aujourd’hui, nous nous abstiendrons de filmer devant le public de nos productions actuelles” America’s Got Talent “et” Family Feud “. Comme le public en direct fait partie intégrante du format de” The Price Is Right “, nous allons suspendre la production. à court terme. Pour des raisons similaires, nous allons reporter le démarrage de la production de la deuxième saison de “Card Sharks”. Nous continuerons de suivre de près la situation et de déterminer le moment approprié pour reprendre le cours normal des affaires. “

