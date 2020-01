Heidi Klum défend Simon Cowell et America’s Got Talent

Tandis que Gabrielle Union a peint une image d’un club de garçons qui a injustement examiné ses cheveux et sa garde-robe, une autre ancienne juge est à côté “L’Amérique a du talent.”

Heidi Klum, qui est récemment revenu à la franchise pour la deuxième saison de “AGT: Champions”, diffusée maintenant, est venu soutenir l’environnement de l’émission, qui a été signalé comme ayant une «culture toxique» et son leader, Simon Cowell.

Dans ses réclamations contre le spectacle, Union a allégué que Cowell avait fumé illégalement dans le bâtiment, malgré sa sensibilité, et a tenté de la contourner en gravissant l’échelle de l’entreprise avec des griefs et des plaintes concernant un racisme présumé perçu sur le plateau. Le réseau a ouvert une enquête sur ses allégations après une réunion à table avec son post-licenciement.

Union et confrère juge de première année Julianne Hough ont tous deux été lâchés après avoir fait partie du jury pendant une saison l’été dernier. Hough, qui entretient une relation continue avec le réseau, a déclaré que son expérience n’était que plaisante. Aucune des deux femmes n’a encore été officiellement remplacée pour la course de l’été 2020.

“Je n’ai eu qu’une expérience incroyable”, a déclaré Klum lors de la tournée de presse de la Television Critics Association mardi, faisant écho aux sentiments de Hough. Cela dit, elle n’a pas tardé à minimiser l’expérience d’Union, bien qu’elle n’ait jamais entendu ou vu quoi que ce soit de raciste non plus.

“Je ne peux pas parler pour [Gabrielle]”, a-t-elle poursuivi, comme le rapporte E! Nouvelles. “Je n’ai pas vécu la même chose. Pour moi, tout le monde vous traite avec le plus grand respect. Je n’ai jamais rien vu de bizarre ou de blessant.”

Klum a poursuivi en disant qu’elle ne pensait pas que son apparence ou sa garde-robe avait été trop examinée, et qu’elle ne ressentait aucune mentalité de “club de garçons” avec les autres juges.

“Bien sûr, il y a toujours ce combat entre chats et chiens, mais c’est amusant. Vous dites quelque chose de stupide”, a-t-elle déclaré. Elle a fait référence à Cowell disant “Meow” après avoir critiqué un acte féminin, que certains ont considéré comme sexiste, disant qu’elle l’a simplement pris comme une blague.

“Je pense que c’est drôle, parce que je comprends la blague, parce que normalement les filles sont grosses et c’est comme” Oh, peut-être que je n’aime pas la fille sur scène parce qu’elle est belle “”, a-t-elle dit. “Mais, comme se détendre! C’est une blague.”

“Pour moi, étant à la télévision, je veux divertir les gens”, a-t-elle poursuivi. “Je veux que les gens passent un bon moment. Je veux que les gens s’éloignent de leur vie pendant deux heures et s’amusent et s’amusent.”

Le président de NBC Entertainment, Paul Telegdy, a reconnu au cours du week-end qu’une enquête était en cours menée par des sources extérieures.

“Nous sommes au milieu d’une enquête, et c’est vraiment grave, je ne peux pas le nier, je n’en ai jamais eu auparavant”, a-t-il déclaré. “Cela est géré par des avocats”, ajoutant qu’on lui avait dit que cela devrait être terminé d’ici la fin de ce mois.

“America’s Got Talent: The Champions” est diffusé le lundi à 20 heures. ET sur NBC.

