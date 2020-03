Heidi Klum dévoile enfin les résultats des tests de coronavirus

Les fans se demandent depuis plus d’une semaine si Heidi Klum avait contracté le nouveau coronavirus (COVID-19) après que le modèle et la star de la réalité ont laissé un enregistrement de “L’Amérique a du talent” plus tôt ce mois-ci avec des symptômes de rhume, provoquant “Famille moderne” étoile Eric Stonestreet pour la remplacer temporairement.

Après avoir révélé lundi que Tom Kaulitz avait été testé négatif, Klum a finalement mis ses fans à l’aise mardi soir avec un post serein sur Instagram d’elle allongée sur l’herbe. Elle a sous-titré l’image «Jour 14 de rester à la maison», mais c’est le hashtag qui a laissé tomber la grande nouvelle que tout le monde s’interrogeait: # covid_19negative.

Ce n’est probablement pas un hashtag qui va faire son apparition car il est étrangement construit et maladroit, mais c’est néanmoins une bonne nouvelle pour Klum, ainsi que pour ses collègues acteurs “AGT”, y compris Howie Mandel, Sofia Vergara, Simon Cowell et Terry Crews.

Peu de temps après que Klum soit tombé malade et a quitté l’enregistrement de l’émission, et que la pandémie de COVID-19 a augmenté, la production sur “AGT” a été fermée. Maintenant, cependant, ils peuvent savoir qu’ils n’étaient pas à risque de contracter le virus eux-mêmes en travaillant à une telle proximité avec Klum.

Avec de bons voeux, Klum a développé un peu sa courte légende avec une réponse à un fan qui lui a demandé comment elle se sentait. Les gens rapportent que Klum a dit au fan qu’elle faisait “beaucoup mieux merci. J’ai juste un mauvais rhume et j’essaie de m’en remettre. Je vous envoie de l’amour et à tout le monde.”

Klum et Kaulitz avaient raconté leur voyage d’isolement au cours des deux dernières semaines, car Kaulitz était également tombé malade. Ils ont partagé une image d’eux-mêmes s’embrassant à travers le verre tout en mettant en lumière leurs propres difficultés à se faire tester pour COVID-19.

“Nous ne voulons pas propager de germes et risquer que d’autres deviennent plus malades … même les uns les autres! Autant je veux l’embrasser et l’embrasser, il est plus important de faire ce qu’il faut et de ne pas se propager plus loin”, a déclaré Klum. . Et même si elle et Kaulitz ont le clair maintenant, les conseils sont toujours valables au milieu d’une pandémie en cours qui continue de croître rapidement dans les cas confirmés et les décès à l’échelle mondiale et nationale.

Klum semble se sentir mieux, cependant, car elle a ensuite partagé une vidéo de son saut à bord de l’un des derniers défis de danse TikTok avec deux personnes non identifiées qui pourraient bien être ses enfants – nous les appellerons fille cœur-smiley et bulldog-head-Adidas boy. Découvrez le plaisir latéral ci-dessous:

