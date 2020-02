Heidi Klum dit qu’elle a été appelée «une femme blanche» pour les commentaires de l’AGT

Heidi Klum a dit qu’elle a reçu un contrecoup pour avoir défendu “L’Amérique a du talent” après Gabrielle Union a affirmé qu’elle expérimenté un “environnement de travail toxique” en tant que juge sur le NBC talent show.

Mercredi, lors du gala de l’amfAR au Cipriani Wall Street à New York Page six, “Beaucoup de gens se sont fâchés contre moi. J’ai été appelé, par exemple,” une femme blanche “.”

“Je pense qu’il est important que tout le monde dise sa vérité. Je pense que quand il y a une histoire, elle devrait être racontée. J’ai eu une histoire différente”, a-t-elle déclaré à propos de son temps en tant que juge de l’émission pendant six saisons.

“Je ne peux parler que de ce que j’ai vu – cela n’a rien à voir avec ma couleur”, a-t-elle poursuivi. “Je suis un humain alors j’ai juste regardé ce que j’ai vu.”

Lors de l’événement Television Critics Association en janvier, Klum a été interrogée sur la controverse entourant le licenciement d’Union, qui se plaignait de racisme et de comportement inapproprié sur le plateau pendant son mandat de juge lors de la saison 14.

“Je n’ai eu qu’une expérience incroyable [on the show]. Je ne peux pas parler pour Gabrielle. Je n’ai pas vécu la même chose. Pour moi, tout le monde vous traite avec le plus grand respect “, avait alors déclaré l’homme de 46 ans.

Plus tard, elle a clarifié ses commentaires dans une déclaration Gens.

“Récemment, un journaliste m’a demandé de partager mes réflexions sur les expériences de Gabrielle Union tout en travaillant comme juge sur” America’s Got Talent “. J’ai dit au journaliste que je n’avais pas connu de problèmes similaires pendant que j’étais juge dans la série – mon expérience était positive. Je ne peux que parler de ma propre vérité, et en aucun cas cela ne vise à nier ou à remettre en question la vérité de Gabrielle . “

En novembre dernier, la nouvelle a annoncé qu’Union et Julianne Hough ne retourneraient pas à AGT pour la saison 15. Union a déclaré qu’elle avait connu un “environnement de travail toxique” et des plaintes constantes concernant ses choix de vêtements et ses coiffures jugés “trop ​​noirs”. Hough a nié avoir eu des expériences personnellement négatives, mais a exprimé son soutien à Union.

En décembre, les sociétés de production AGT et NBC ont publié cette déclaration: “Nous restons déterminés à assurer un lieu de travail respectueux pour tous les employés et à prendre très au sérieux toutes les questions sur la culture en milieu de travail. Nous travaillons avec Mme Union par l’intermédiaire de ses représentants pour en savoir plus sur ses préoccupations. , à la suite de quoi nous prendrons toutes les mesures appropriées. “

Les parties impliquées sont toujours en pourparlers.

