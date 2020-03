Heidi Klum et Tom Kaulitz restent séparés alors qu’ils sont testés pour le coronavirus

2020-03-15 17:30:06

Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz sont à distance sociale car ils sont testés pour le coronavirus.

Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz restent séparés l’un de l’autre en attendant les résultats de leurs tests de coronavirus.

La mannequin de 46 ans a laissé les fans inquiets plus tôt cette semaine quand elle a dû laisser un enregistrement de “ America’s Got Talent ” – sur lequel elle est juge – après être tombée malade sur le tournage, et a fait craindre qu’elle n’ait attrapé la grippe – comme le virus car elle souffrait de nombreux symptômes associés au coronavirus, et elle a également affirmé qu’elle n’était pas en mesure de se faire tester.

Cependant, elle est maintenant passée sur Instagram pour mettre à jour ses fans en publiant un clip d’elle et de son conjoint musicien s’embrassant à travers le verre, car il est également malade après son retour de tournée.

Heidi a confirmé qu’ils avaient été testés et attendaient leurs résultats, tout en passant du temps de manière isolée pour empêcher la propagation du virus.

Parallèlement à la vidéo en noir et blanc, elle a écrit: “Comme beaucoup d’entre vous, j’ai également été malade toute la semaine et, malheureusement, mon mari qui est revenu de sa tournée il y a quelques jours se sent également malade.

“Pour être en sécurité, nous restons séparés jusqu’à ce que nous obtenions les résultats de nos tests de coronavirus (que nous avons finalement pu obtenir aujourd’hui).

“Nous ne voulons pas propager de germes et risquer que d’autres deviennent plus malades … même entre nous!

“Autant je veux l’embrasser et l’embrasser, il est plus important de faire la bonne chose et de ne pas se propager plus loin.”

Heidi a insisté sur le fait que la distanciation sociale est exigée de tout le monde maintenant et que c’est la chose la plus “responsable” à faire pour protéger la santé de chacun.

Elle a poursuivi: “Ce sont des moments étranges … mais dans ces moments, vous vous souvenez de ce qui est vraiment important – les gens que vous aimez et les garder en sécurité.

“La distance sociale est ce que nous devons tous faire dès maintenant pour être des citoyens du monde responsables.

“Nous sommes tous dans le même bateau et c’est à nous de protéger nos proches, nos voisins et nos communautés.

“S’il vous plaît, écoutez les officiels et restez à la maison si vous le pouvez et prenez vos distances physiquement avec les autres … surtout si vous ne vous sentez pas bien.

“Je vois toutes les belles choses que les gens font les uns pour les autres partout dans le monde et cela me donne de l’espoir!

“En vous envoyant tous de l’amour et de la positivité et des vibrations de guérison … ensemble, nous pouvons passer à travers cela, mais nous devons être proactifs afin que nous puissions tous avoir un avenir brillant et sain. # Socialdistancing # washyourhands # stayput # bekindtoeachother (sic)”

La beauté blonde avait affirmé qu’elle n’avait pas pu être testée pour le virus infectieux au début, car les médecins de sa région n’avaient pas accès à un test disponible à l’époque.

Dans une vidéo sur son histoire Instagram, elle a expliqué: “Salut tout le monde, je voulais juste que vous sachiez pourquoi je ne me suis pas assis sur mon siège ‘America’s Got Talent’. Tout a commencé avec un frisson, une sensation de fièvre, une toux, un nez qui coule Ummm, je ne me sens pas bien, c’est pourquoi je suis resté à la maison pour ne pas infecter d’autres personnes.

“J’espère que c’est juste un rhume, j’adorerais faire le test corona mais il n’y en a tout simplement pas ici. J’ai essayé avec deux médecins différents et je ne peux tout simplement pas en avoir un. Restez en sécurité, tout le monde. Restez à la maison si tu ne te sens pas bien. “

