2020-03-18 22:30:06

Heidi Klum se sent enfin “mieux” après avoir passé sept jours au lit avec une maladie.

Heidi Klum “se sent beaucoup mieux” après avoir passé une semaine au lit.

La mannequin de 46 ans a dû quitter le tournage de “ America’s Got Talent ”, dont elle est juge, au début de la semaine dernière après sa maladie et, même si elle craignait d’avoir contracté un coronavirus, elle se sent maintenant plus brillante après sept jours à la maison.

Prenant sur son compte Instagram, Heidi a téléchargé une photo d’elle au lit dans une pièce faiblement éclairée et elle a écrit: “Jour 7 au lit … et se sentir beaucoup mieux (sic)”

Heidi a révélé qu’elle découvrira jeudi (19.03.20) si elle a un coronavirus, tandis que les résultats de son mari Tom Kaulitz sont revenus négatifs.

Lorsqu’une fan lui a demandé une mise à jour sur la santé, elle a répondu dans les commentaires de l’un de ses messages: “Tom va bien, son retour est négatif. J’obtiens mes résultats jeudi.”

Heidi a déclaré aux fans la semaine dernière qu’elle et Tom étaient testés pour le coronavirus après qu’ils aient tous deux commencé à montrer des signes de maladie tels que fièvre, toux et fatigue.

Elle a écrit: “Comme beaucoup d’entre vous, j’ai aussi été malade toute la semaine et, malheureusement, mon mari qui est revenu de sa tournée il y a quelques jours se sent également malade.

“Pour être en sécurité, nous restons séparés jusqu’à ce que nous obtenions les résultats de nos tests de coronavirus (que nous avons finalement pu obtenir aujourd’hui).

“Nous ne voulons pas propager de germes et risquer que d’autres deviennent plus malades … même entre nous!

“Autant que je veux l’embrasser et l’embrasser, il est plus important de faire la bonne chose et de ne pas se propager plus loin. (Sic)”

La beauté blonde avait affirmé qu’elle n’avait pas pu être testée pour le virus infectieux au début parce que les médecins de sa région n’avaient pas accès à un test disponible.

Dans une vidéo sur son histoire Instagram, elle a expliqué: “Salut tout le monde, je voulais juste que vous sachiez pourquoi je ne me suis pas assis sur mon siège ‘America’s Got Talent’. Tout a commencé avec un frisson, une sensation de fièvre, une toux, un nez qui coule Ummm, je ne me sens pas bien, c’est pourquoi je suis resté à la maison pour ne pas infecter d’autres personnes.

“J’espère que c’est juste un rhume, j’adorerais faire le test corona mais il n’y en a tout simplement pas ici. J’ai essayé avec deux médecins différents et je ne peux tout simplement pas en avoir un. Restez en sécurité, tout le monde. Restez à la maison si tu ne te sens pas bien. “

Mots clés: Heidi Klum, Tom Kaulitz

Retour au flux

.