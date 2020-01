Heidi Klum: Travailler sur America’s Got Talent était “ incroyable ”

2020-01-15 22:30:03

Heidi Klum a eu une “expérience incroyable” en travaillant sur “America’s Got Talent”, alors qu’elle réfléchit à la décision de Gabrielle Union de quitter une culture “toxique”.

La mannequin de 46 ans a été juge pendant six saisons de la compétition américaine de talents, et a déclaré qu’elle n’avait “que” eu des expériences positives en travaillant sur la série.

Les commentaires de Heidi interviennent après que Gabrielle Union a quitté le programme après avoir siégé au jury pendant une seule saison, au milieu de rapports selon lesquels elle se plaignait d’une culture “toxique”, de préjugés raciaux et de discrimination pendant son temps dans l’émission.

Et alors qu’Heidi dit qu’elle n’a jamais rien vu de “bizarre ou de blessant” se produire pendant qu’elle travaillait sur la série, elle a insisté sur le fait qu’elle “ne pouvait pas parler” pour Gabrielle.

S’adressant aux journalistes lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, elle a déclaré: “Je n’ai eu qu’une expérience incroyable. Je ne peux pas parler pour elle. Je n’ai pas vécu la même chose. Pour moi, tout le monde vous traite avec le le plus grand respect. Je n’ai jamais rien vu de bizarre ou de blessant. ”

La beauté blonde est maintenant juge dans l’émission dérivée ‘America’s Got Talent: Champions’ et dit que toute tension observée parmi les membres du jury est simplement à des fins de divertissement.

Elle a ajouté: “Bien sûr, il y a toujours ce combat de chat et de chien, mais c’est amusant. Vous dites quelque chose de stupide. Pour moi, étant à la télévision, je veux divertir les gens. Je veux que les gens passent un bon moment. Je veulent que les gens s’éloignent de leur vie pendant deux heures et s’amusent et s’amusent. ”

Gabrielle a quitté l’émission aux côtés de Julianne Hough en novembre de l’année dernière, et a ensuite rencontré des représentants de NBC pour une réunion de cinq heures, afin de faire pression pour un “vrai changement” dans l’émission.

Elle a tweeté après la réunion: “Nous avons eu hier une longue réunion de 5 heures, et ce que je pensais être, productive.

“J’ai pu, encore une fois, exprimer ma vérité non filtrée. J’ai dirigé avec transparence et mon désir et mon espoir de changement réel.”

NBC a promis de mener une “enquête plus approfondie” sur les plaintes de la star de “Bring It On” et a qualifié la réunion de “franche et productive”.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “La conversation initiale a été franche et productive.

“Bien qu’il y ait une enquête plus approfondie pour mieux comprendre les faits, nous travaillons avec Gabrielle pour parvenir à une résolution positive.”

Le diffuseur prévoit de faire appel à un enquêteur indépendant pour sonder l’émission et le créateur de “AGT” Simon Cowell sera sondé et probablement invité à apporter des modifications.

Une source a déclaré: “La balle est dans le camp de NBC pour voir s’ils peuvent amener Cowell à accepter d’apporter des changements à la façon dont les choses se déroulent dans la série”.

