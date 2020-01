Heureuse famille recomposée de LeAnn Rimes

2020-01-25 19:30:05

LeAnn Rimes dit qu’elle a maintenant une bonne relation avec l’ancienne épouse de son mari Eddie Cibrian, Brandi Glanville.

LeAnn Rimes a parlé de sa famille recomposée.

Le mari de la chanteuse de 37 ans, Eddie Cibrian, a des fils Mason, 16 ans et Jake, 12 ans, avec l’ancienne femme Brandi Glanville et LeAnn a insisté sur le fait qu’après des années d’acrimonie entre elle et Brandi, ils sont tous en bonne position en ce moment.

Elle a dit à PEOPLE: “Personne ne se bat, personne ne fait rien de bizarre … c’est intéressant, les enfants sont plus âgés maintenant, c’est amusant. Les enfants sont heureux et c’est tout ce qui compte.”

Parlant du maintien de la paix dans la famille recomposée, LeAnn a déclaré: “Vous devez tenir compte des sentiments de chacun et vous devez autoriser les gens à les avoir et vous ne pouvez pas les prendre personnellement”, et a ajouté qu’il est “plus facile à dire qu’à faire, mais au moins on tire pour ça “.

Brandi avait précédemment révélé qu’elle avait “eu du mal” avec l’ancien ennemi juré LeAnn avant qu’ils acceptent d’enterrer la hache de guerre.

La star de la télé-réalité s’est disputée avec le hitmaker “ Can’t Fight the Moonlight ” en 2009 après avoir découvert qu’elle avait eu une liaison avec Eddie, mais elle a finalement décidé de mettre de côté leurs différences en 2018 après une longue conversation. à propos de leur querelle.

Brandi a déclaré: “Nous avions une fête d’anniversaire tout récemment et nous avons eu une conversation vraiment sérieuse. C’était des heures de conversation, et ce n’était pas très agréable. ”

Bien qu’elles soient en train de parler, Brandi a admis qu’elles “ne seront pas toujours d’accord sur tout”, mais elle est plus heureuse que LeAnn soit avec ses enfants parce qu’elle a finalement été invitée dans la maison du couple.

Elle a expliqué: “Les enfants étaient si heureux ce jour-là, parce que je dois entrer dans leur maison. Ils l’aiment et elle les aime – c’est comme tout le monde est heureux. Je pense que la partie la plus difficile était juste elle et j’y vais, et maintenant que c’est fait, les enfants sont heureux. Ils n’ont jamais été aussi heureux. ”

Mots clés: LeAnn Rimes, Brandi Glanville, Eddie Cibrian

