Hilaria Baldwin attend un cinquième enfant en septembre

Hilaria Baldwin attend son cinquième enfant en septembre.

La star de 36 ans a annoncé la bonne nouvelle qu’elle attend son cinquième enfant avec son mari Alec Baldwin – quelques mois seulement après avoir connu deux fausses couches dévastatrices – et elle a partagé son “excitation” face à leur bonne nouvelle.

Elle a déclaré: “Nous sommes vraiment excités. Nous venons de passer le cap de la perte du dernier bébé … Nous nous attendons à un moment en septembre.”

Et Hilaria a retenu ses nouvelles cette fois parce qu’elle voulait être “respectueuse” du climat actuel avec la pandémie de coronavirus.

Parlant à Extra de chez elle dans les Hamptons, elle a ajouté: “Je suis généralement quelqu’un que je partage très tôt. Cette fois, parce que c’est arrivé si peu de temps après le dernier, j’ai dû rassembler mes pensées. Je ressentais les hauts et les bas de mes émotions de ce qui venait de se passer. Puis, tout à coup, le coronavirus [happened], et je voulais être respectueux de ne pas tourner la conversation vers moi, alors j’attendais et j’attendais. ”

Hilaria a annoncé lundi sa bonne nouvelle sur Instagram (06.04.20).

Elle a écrit sur le site de partage de photos: “Sonne … Je vais laisser le bébé parler parce que je n’ai pas les mots pour exprimer ce que ce son nous fait ressentir … Je viens de recevoir la bonne nouvelle que tout est bien et tout va bien avec ce petit munchkin. Je voulais partager ça avec vous … C’est reparti (sic) ”

Hilaria a été ouverte au sujet de sa fausse couche et a précédemment admis qu’elle avait tellement pleuré que ses «yeux étaient presque gonflés» lorsqu’elle a découvert que son bébé était décédé quatre mois après sa grossesse l’année dernière.

Elle a dit: “Même si j’avais déjà fait une fausse couche, je ne pense pas que j’aurais pu comprendre à quel point cela pouvait être douloureux d’avoir une fausse couche à 16 semaines. J’ai dû rentrer à la maison et dormir avec mon bébé mort à l’intérieur de moi . Je me sentais malade, aigre dans mon ventre, et tellement dévasté. Je n’arrêtais pas de me réveiller et de penser que tout cela devait être un mauvais rêve très vif. J’ai tellement pleuré que mes yeux étaient presque enflés. Je ne connaissais pas le corps pouvait faire autant de larmes. C’était une douleur que je n’avais jamais ressentie auparavant, et c’était étouffant. “

