Hilaria Baldwin rend hommage au bébé qu’elle a perdu lors d’une fausse couche

Hilaria Baldwin a publié un hommage touchant au bébé qu’elle a perdu lors d’une fausse couche à ce qui aurait été la date d’échéance du tot.

En novembre, l’expert en santé et bien-être de 36 ans a révélé qu’elle avait fait une fausse couche lorsqu’elle a perdu le bébé qu’elle portait à quatre mois de grossesse.

Et jeudi (30.04.20), Hilaria – qui est à nouveau enceinte – a pleuré la perte de son bébé à naître, qui serait né cette semaine.

Posant une vidéo de fleurs blanches dans le vent, elle a écrit sur Instagram: “Aujourd’hui était votre date d’échéance et nous voulions tellement vous rencontrer. J’ai eu peur de ce jour à venir – mais c’est ici et je serai courageux. Tu étais tellement aimée et tu le seras toujours. Je pense à toi tous les jours et je souhaite tellement que notre chemin ait été différent. Maman t’aime, ma douce fille. (sic) ”

La perte tragique est survenue lors de la deuxième fausse couche d’Hilaria en 2019, car elle avait déjà perdu un autre bébé à 10 semaines de grossesse en avril.

Maintenant, la beauté attend son cinquième enfant avec son mari Alec Baldwin – avec qui elle a déjà Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 22 mois – et songe à en avoir un sixième à l’avenir.

Elle a dit: “Après la dernière expérience, je rêve vraiment de donner [Carmen] une sœur à un moment donné. Et qui sait? Peut-être que ce sera le dernier bébé que j’ai et peut-être qu’il y en aura un autre; Je ne sais pas vraiment à ce stade. Je ne me soucie plus vraiment de trop planifier. Un bébé en bonne santé est une telle bénédiction. ”

Hilaria doit accoucher en septembre et a annoncé ses nouvelles de grossesse sur les réseaux sociaux début avril.

Elle écrivait à l’époque à côté d’une vidéo de son bilan de santé: “Sonne … Je laisse le bébé parler parce que je n’ai pas les mots pour exprimer ce que ce son nous fait ressentir … Je viens de recevoir la bonne nouvelle que tout va bien et que tout va bien avec ce petit munchkin. Je voulais partager cela avec vous … C’est reparti (sic) “

