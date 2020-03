Hilaria Baldwin traite sa belle-fille Ireland Baldwin comme une amie

2020-03-06 01:30:05

Hilaria Baldwin traite sa belle-fille Ireland Baldwin comme une de ses “petites amies”, plutôt que comme une fille.

La beauté de 36 ans est devenue la belle-mère de l’Irlande de 24 ans lorsqu’elle a épousé le père du mannequin Alec Baldwin – qui a l’Irlande avec sa première épouse Kim Basinger – en 2012.

Et Hilaria a dit qu’elle s’entend si bien avec l’Irlande parce qu’elle ne la traite pas comme une fille et essaie plutôt d’être là pour elle comme une amie.

L’expert de la santé et du bien-être a déclaré: “J’ai eu la chance d’avoir une dynamique incroyable avec [Ireland]. Je n’ai jamais essayé d’être sa maman. Je pense que c’est vraiment important. Tout d’abord, j’ai 11 ans de plus qu’elle. Je l’ai rencontrée quand elle avait 15 ans. Et nous sommes comme des copines. Parfois, elle m’appelle pour des conseils. Parfois, je l’appelle pour obtenir des conseils. Et donc nous n’avons jamais eu un seul mauvais moment de toute notre relation. ”

Bien que Hilaria n’essaie pas d’être mère en Irlande, elle s’assure toujours que le mannequin et l’actrice ne se sentent pas comme les autres parmi ses demi-frères et sœurs.

L’animateur de podcast “Mom Brain” – qui a Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 21 mois, avec Alec – a déclaré au magazine Us Weekly: “Je pense que c’est beaucoup de moi de respecter les limites. elle sait et, je le lui dis tout le temps, qu’elle est tout aussi importante que mes enfants que je suis née. Je pense que c’est très important car elle est passée d’un enfant unique pendant très longtemps à tout d’un coup en avoir un des cinq.”

Pendant ce temps, Hilaria a déjà parlé de son lien avec l’Irlande dans un article Instagram l’année dernière, où elle a insisté sur le fait qu’elle n’essaierait jamais de remplacer Kim Basinger en tant que mère de l’Irlande.

Elle écrivait à l’époque: “Elle a une bonne mère pour laquelle j’ai énormément de respect et je me mets à la place de Kim: si mes enfants avaient jamais une belle-mère, je voudrais qu’elle me laisse être numéro un. aime [Ireland], mon travail n’était pas d’intervenir et de prendre le relais, mais plutôt de respecter ce qui avait été pendant les 15 premières années de sa vie, puis d’en faire partie, d’une manière qui fonctionne pour tout le monde. “

