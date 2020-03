Hilaria et Alec Baldwin ont une approche d’équipe pour discipliner leurs enfants

2020-03-06 19:00:06

Hilaria Baldwin et son mari Alec Baldwin travaillent en «équipe» pour dissiper les «conflits» entre leurs enfants.

Hilaria Baldwin et son mari Alec Baldwin travaillent en «équipe» pour dissiper les «conflits» entre leurs enfants.

Le couple a quatre jeunes enfants – Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Roméo, 21 mois – ensemble, et Hilaria a déclaré que, bien que leur couvée se «batte» occasionnellement, elle et son conjoint s’assurent toujours de faire équipe pour résoudre rapidement le problème.

Elle a dit: “Ils se battent, évidemment. J’ai juste une grosse règle que nous sommes une bonne équipe. [Alec Baldwin and I] avoir écrit sur notre alliance en espagnol que nous sommes une bonne équipe. Chaque fois qu’il y a un conflit, vous n’êtes jamais autorisé à blesser qui que ce soit et vous devez utiliser vos mots. Vous ne pouvez pas utiliser des mots méchants. ”

Hilaria, 36 ans, veut également enseigner à ses tout-petits les techniques de «résolution de problèmes», car elle pense qu’ils seront essentiels lorsqu’ils seront plus âgés.

Elle a ajouté: “Vous devez apprendre très jeune à être un bon résolveur de problèmes. J’ai l’impression que si les parents peuvent enseigner à nos enfants comment être de bons résolveurs de problèmes, ils seront mieux équipés en vieillissant.”

Et avec une famille aussi nombreuse, l’expert en santé et bien-être s’assure toujours de planifier un rendez-vous individuel avec chacun de ses enfants, qui peut aller du café au manucure.

S’adressant au magazine Us Weekly, elle a déclaré: “Ils ont appelé ça le temps de maman. Cela peut être quelque chose d’aussi simple que d’aller se promener. … La chose la plus importante est que nous sommes ensemble.”

Pendant ce temps, Hilaria a récemment parlé de son lien avec la fille d’Alec issue d’un précédent mariage, Ireland Baldwin.

Elle a dit: “J’ai eu tellement de chance d’avoir une dynamique incroyable avec [Ireland]. Je n’ai jamais essayé d’être sa maman. Je pense que c’est vraiment important. Tout d’abord, j’ai 11 ans de plus qu’elle. Je l’ai rencontrée quand elle avait 15 ans. Et nous sommes comme des copines. Parfois, elle m’appelle pour des conseils. Parfois, je l’appelle pour obtenir des conseils. Et donc nous n’avons jamais eu un seul mauvais moment de toute notre relation. “

Mots clés: Hilaria Baldwin, Alec Baldwin

Retour au flux

.