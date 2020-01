2020-01-23 02:30:04

Hilary Duff a eu la lune de miel “la plus cool” avec son mari Matthew Koma.

Hilary Duff a eu la lune de miel “la plus cool”.

La star de «Lizzie McGuire» a célébré son mariage avec Matthew Koma, qui a eu lieu lors d’une cérémonie intime le mois dernier, en partant en Afrique du Sud avec son amour.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: «Ça a été un tel sommet. C’était le meilleur mariage de tous les temps. Nous avons eu tellement de plaisir. Nous avons fait les choses les plus cool [on our honeymoon]. Nous n’avions jamais fait de safari tous les deux et c’était ce que tout le monde disait. Il n’y a pas de mots. Nous avons vu les cinq grands [rhino, lion, tiger, elephant, buffalo] dans les deux premiers jours! Je me sentais tellement chanceuse. ”

Hilary a épousé son amour de longue date lors d’une cérémonie “intime” dans le jardin arrière de leur maison de Los Angeles juste avant Noël le 21 décembre.

Une source a déclaré à propos des noces: “Le mariage était chez elle. C’était petit et discret. Seuls la famille et les amis proches. La cérémonie a commencé au coucher du soleil et ils se sont mariés à l’intérieur de la maison. Une fois la cérémonie terminée, les invités ont applaudi . La réception s’est déroulée dans une tente blanche dans l’arrière-cour. Sa sœur Haylie a également été très impliquée dans la préparation du mariage. Hilary et Haylie sont très proches. ”

La styliste de Hilary, Jessica Paster, a également fait allusion à la cérémonie.

Écrivant sur Instagram à l’époque, elle a partagé: “Le solstice d’hiver … une journée de luv. (Sic)”

Pendant ce temps, l’amie et co-vedette d’Hilary, Molly Bernard, a présidé son mariage.

Molly – qui a joué Lauren Heller dans l’émission “Younger” – a téléchargé une photo d’elle et de Chris marchant vers le mariage sur Instagram et l’a légendée: “@mintzplasse et moi sommes entrés directement dans l’aile ouest et avons épousé notre couple préféré @hilaryduff et @matthewkoma et JE NE PEUX PAS TROUVER COMME IL A ÉTÉ PARFAIT … @ sombre adieu de mintzplasse à sa meilleure moitié @matthewkoma et ma joie de panique personnelle alors que nous le marions à @hilaryduff (sic) “

