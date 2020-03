Hilary Duff condamne la génération Y pour sa sortie au milieu de la pandémie de COVID-19

Hilary Duff exhorte tout le monde à rester à la maison au milieu de la coronavirus pandémie.

Dans une vidéo publiée dimanche sur son histoire Instagram, Lizzie McGuire des jeunes de marque star qui participent toujours à de grands rassemblements sociaux, malgré les avertissements des responsables de la santé, des “connards millénaires”.

“A vous tous, jeunes connards millénaires qui ne cessent de sortir et de faire la fête, rentrez chez vous”, a déclaré Duff dans le clip. “Arrête de tuer des vieux s’il te plait.”

«À vous tous, jeunes connards du millénaire qui ne cessent de sortir et de faire la fête: Rentrez chez vous. Arrêtez de tuer des personnes âgées s’il vous plaît. – Hilary Duff pic.twitter.com/CE8O8Tvf1X

– Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 16 mars 2020

Quelques heures après que Duff a exhorté les gens à rester à la maison, Taylor Swift a pris son histoire Instagram pour exprimer des pensées similaires.

“Les gars – Je vous suis en ligne et je vous aime tellement et je dois exprimer mon inquiétude que les choses ne soient pas prises suffisamment au sérieux en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je vois beaucoup de rencontres, de blocages et de fêtes toujours en cours.”

“C’est le moment d’annuler les plans, d’isoler vraiment autant que vous le pouvez, et ne présumez pas que parce que vous ne vous sentez pas malade, vous ne transmettez probablement rien à une personne âgée ou vulnérable”, a-t-elle déclaré. a continué. “C’est une période vraiment effrayante mais nous devons faire des sacrifices sociaux dès maintenant.”

Le coronavirus (COVID-19) a infecté plus de 174 800 et tué plus de 6 680 selon les récents rapports des médias.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé dans au moins 140 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 3 800 Américains ont contracté le virus et 70 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation mondiale de la santé.

Selon le Centre de prévention des maladies (CDC), les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

