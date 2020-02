Hilary Duff de Lizzie McGuire pèse sur l’amour, Simon Spinoff passe de Disney + à Hulu

MISE À JOUR 15 h 15 26/02/2020:

Terri Minsky a parlé de sa révocation en tant que showrunner du redémarrage de “Lizzie McGuire” dans une interview avec Variété publié mercredi après-midi.

“Je suis tellement fier des deux épisodes que nous avons faits”, a déclaré Minsky, qui a également servi de showrunner sur la série originale. “Hilary a une compréhension de Lizzie McGuire à 30 ans qui doit être vu. C’est une chose merveilleuse à regarder.”

Minsky a également exprimé son souhait de voir le réveil être déplacé à Hulu, à la suite du récent départ de “Love, Victor” de Disney + vers le service de streaming.

“J’adorerais que le spectacle existe, mais idéalement, j’adorerais que l’on puisse lui donner le traitement d’aller à Hulu et de faire le spectacle que nous faisions”, a-t-elle expliqué. “C’est la partie où je suis complètement dans le noir. Il est important pour moi que ce spectacle soit important pour les gens. Je me sentais comme si je voulais faire un spectacle qui était digne de ce genre de dévotion.”

Bien que Variety ait déclaré que Duff a refusé de commenter (TooFab a également contacté l’actrice et Disney +), des sources ont déclaré que la publication Duff n’était “pas trop heureuse” avec le licenciement de Minsky par Disney.

Duff, qui était le producteur exécutif du projet, et Minsky espérait créer une “version plus adulte” de “Lizzie McGuire” pour le redémarrage, cependant, la Mouse House voulait quelque chose de plus familial, ont ajouté les sources.

Selon Variety, bien que le remplacement de Minksky n’ait pas encore été annoncé, les réunions seraient “en cours”. Des sources ont également déclaré à la publication qu’il semble “de plus en plus improbable” qu’ils soient en mesure de trouver un showrunner capable d’apaiser Duff et Disney.

HISTOIRE ORIGINALE:

Hilary Duff pourrait avoir quelque chose en commun avec les showrunners de “Love, Simon” Disney + retombées.

Mardi soir, le “Lizzie McGuire” star a pesé sur les nouvelles que “Love, Victor”, la série télévisée basée sur le film, “Love, Simon”, se déplacera de sa maison précédemment annoncée à Disney + à Hulu sur les préoccupations concernant les “thèmes pour adultes” de l’émission. selon divers médias dont THR.

Prenant ses histoires Instagram, Duff a partagé une capture d’écran d’un article sur l’histoire et a encerclé le titre, qui disait “Love, Simon TV Show Pulled From Disney + as It’s Not ‘Family-Friendly.” “Parallèlement à la photo, Duff a écrit,” Sonne familier…”

Bien que Duff n’ait pas mentionné le redémarrage de “Lizzie McGuire” par son nom, beaucoup pensent que l’actrice faisait allusion à la renaissance de Disney + plus de son spectacle car la production a été arrêtée après la création du créateur Terri Minsky démissionné. Seuls deux épisodes ont été achevés.

Le redémarrage de “Lizzie McGuire” suivrait les aventures du personnage titulaire de Duff alors qu’elle est à l’aube de son 30e anniversaire, vivant à New York et travaillant comme assistante d’un décorateur d’intérieur. De plus, on s’attend à ce que Hilary, 13 ans (sous forme animée), continue à offrir sa marque de conseils unique. Hallie Todd, Robert Carradine, Jake Thomas et Adam Lamberg, qui ont tous joué dans la série OG Disney Channel, devaient reprendre leurs rôles.

Cependant, après le départ de Minsky, l’avenir du redémarrage est actuellement inconnu. Quand il a été annoncé que Minsky, qui a créé la série originale, quittait le projet, Disney a offert une déclaration sur la production du renouveau, mais n’a pas précisé les raisons substantielles pour lesquelles il a été suspendu.

“Les fans ont un attachement sentimental à” Lizzie McGuire “et de grandes attentes pour une nouvelle série”, a déclaré un porte-parole de Disney. Ligne TV le mois dernier. “Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série.”

Pendant ce temps, “Love, Victor” déménageant à Hulu serait dû au fait que la série n’était pas assez “familiale” pour le service de streaming de Disney.

“Disney a estimé que de nombreux problèmes explorés dans l’émission, y compris la consommation d’alcool et l’exploration sexuelle, ne cadreraient pas avec le contenu familial sur Disney +”, a déclaré une source. Variété.

Le spin-off “Love, Simon”, qui doit maintenant faire ses débuts pendant le mois de la fierté en juin, suit Victor (Michael Cimino), un nouvel élève du Creekwood High School – le même lycée Simon (Nick Robinson) participe au film de 2018 – sur son propre voyage de découverte de soi alors qu’il lutte avec son orientation sexuelle tout en s’adaptant à une nouvelle ville et en faisant face à des défis à la maison.

