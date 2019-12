Hilary Duff et Matthew Koma sont mariés; La douce voie qu'il a proposée

Hilary Duff vit sa propre histoire de Cendrillon. Il y a quelques jours à peine, le 21 décembre 2019, elle a épousé son nouveau mari, Matthew Koma. Le couple, qui partage une fille d'un an, Banks, s'est fiancé en mai 2019. Ils ont officiellement fait le noeud lors d'une cérémonie intime à leur domicile de Los Angeles, en Californie. Duff portait une robe magnifique et personnalisée, élégante, mais impressionnante, qui rendait hommage à la personnalité unique de son mari et de celle-ci.

Hilary Duff et Matthew Koma | Photo de Michael Kovac / . pour Adopter ensemble

Une vidéo de montage de robe de mariée spéciale

Avant de se marier, Duff a créé une interview exclusive avec Vogue qui a montré sa robe finale. Dans la vidéo, elle a mentionné la relation unique qu'elle partage avec son mari. Selon la femme de 32 ans, son mari et elle ont des goûts très simples. Ainsi, elle voulait s'assurer que sa robe et son mariage reflétaient cela.

Comment le mari de Hilary Duff, Matthew Koma, lui a proposé

Dans la vidéo, Duff a également raconté comment son mari lui avait proposé. le Lizzie McGuire L'actrice a partagé qu'ils vivaient à New York, NY à l'époque et qu'elle travaillait sur une émission de télévision. Ayant eu une journée particulièrement pénible sur le plateau, elle se sentait un peu stressée. Voyant cela, Koma a proposé de l'emmener en promenade pour aider sa détresse de la journée, citant qu'il y avait un nouveau parc qu'il voulait lui montrer.

Koma a demandé à Duff de se marier avec un livre

Alors que le couple se promenait dans le magnifique parc de Dumbo, Brooklyn, Koma a mentionné qu'il avait travaillé sur quelque chose pour Duff. Déclarant qu'elle allait l'aimer, il a sorti un beau livre fait à la main qui présentait les détails de leur histoire d'amour unique. Il a promis qu'elle adorerait le livre qui était détaillé avec de doux croquis et des photos d'eux. Sur la toute dernière page, il y avait une photo d'une découpe orange (qui est une blague intérieure pour le couple marié). Quand elle a soulevé la découpe, il y avait un superbe anneau à l'intérieur.

Duff chérit vraiment le livre et a même déchiré quand elle se rappelait la proposition. «Je vais être vraiment étouffé. C'était vraiment spécial et très simple, ce qui correspond à notre façon de fonctionner et à notre fonctionnement. Oh mon Dieu, je me sens très ému en ce moment », s'est exclamé Duff. La chanteuse nouvellement mariée a ajouté qu'elle considère le livre à la fois comme un souvenir qu'elle et son mari peuvent se référer et une histoire qu'ils peuvent partager avec leurs enfants.

La partie du mariage dont l'actrice était la plus excitée

Mais, Duff ne s'est pas contenté des paroles douces que Koma a proposées lors de sa proposition. Elle était également très enthousiaste à l'idée d'échanger des mots dans leurs vœux. «Je pense que Matt et moi avons hâte de nous dire nos vœux l'un à l'autre», a-t-elle dit en larmoyant de nouveau. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'attendait avec impatience que cela a été facile.

«Écrire mes vœux a été la chose la plus difficile que j'aie jamais faite. Honnêtement. Il est difficile d'avoir, vous savez, cinq minutes pour dire à quelqu'un tout ce qu'il signifie pour vous, et toutes les choses que vous aimez à son sujet, et pourquoi, et vous savez ce que cela signifie, aller de l'avant, de prendre ce genre d'engagement . C'était vraiment difficile », a-t-elle expliqué. C’est formidable que le couple marié ait autant réfléchi à leur histoire d’amour. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour l'avenir.