Hilary Duff plaisante sur la présidence après l’annonce de Kanye West

Hilary Duff a plaisanté en disant qu’elle « se présente aux élections présidentielles » après que Kanye West a annoncé son intention de rejoindre la course de 2020 pour la Maison Blanche.

Le rappeur de 43 ans a tweeté au cours du week-end qu’il avait l’intention de se porter candidat à la présidence des États-Unis lors des prochaines élections de novembre, et en réponse, Hilary a plaisanté en disant qu’elle aussi se présenterait.

Hilary a fait sa blague après avoir critiqué ceux qui refusaient de porter des masques au milieu de la pandémie de coronavirus, alors qu’elle qualifiait la gestion de la crise sanitaire par les États-Unis d ‘ »embarrassante ».

Elle a écrit sur Instagram: « Nous avons fait deux promenades aujourd’hui. Nous avons fait une sieste en famille. Nous avons fait un tour en voiture. Conduit par une fête à la maison qui faisait rage à Mulholland. Des trous **. Pas de masques (bien sûr). entrer comme une ligne dans un club

« Après @matthewkoma et moi avons dit à Banks qu’elle était trop cool pour avoir besoin de faire ce que nous fumions … La Californie est en mauvais état (à bien des égards), mais tout le monde ne pense pas que nous voulons tous sortir librement et voyager et Apprécier l’été

« Il semble vraiment que les Américains ne se soucient pas les uns des autres … d’une manière ou d’une autre, cette pandémie s’est transformée en une position politique entre les partis … c’est un coup de tête pour moi.

« D’autres pays se sont réunis d’une manière magnifique pour contenir ou être libre de Covid. C’est embarrassant que nous soyons pires que jamais parce que les gens ont besoin de faire la fête et Karens ne portera pas de masques! Oh et je cours pour le président. (Sic) »

Le poste de la jeune star est apparu après que Kanye a annoncé qu’il jetterait son chapeau dans le ring pour les élections de 2020.

Il a tweeté: « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis. [US flag emoji]! # 2020VISION (sic) »

Cependant, on ne sait pas encore si Kanye a sérieusement l’intention de se porter candidat à des fonctions politiques en novembre, car il ne serait pas encore officiellement inscrit comme candidat.

