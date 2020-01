Hilary Duff pour sauver la robe de mariée de sa fille Banks

2020-01-24 02:30:03

Hilary Duff a décidé de garder sa robe de mariée Jenny Packham dans une boîte prête pour le mariage de sa fille de 15 mois, Banks.

La star de “Lizzie McGuire” a fait le lien avec Matthew Koma le 21 décembre 2019 dans une belle robe Jenny Packham sur mesure et, même si elle a fini par “être très sale à la fin de la nuit”, elle veut le garder pour quand leur fille de 15 mois, Banks, décide de descendre l’allée un jour.

S’adressant à PEOPLE.com, elle a déclaré: “Elle se nettoie en ce moment. Elle était très sale à la fin de la nuit! Jenny Packham m’a fait ma robe de rêve. C’était vraiment dommage de l’enlever, comme je ne suis jamais je vais le porter à nouveau. Je suppose que je vais le laisser dans une boîte et voir si Banks veut jamais le porter. Je ne sais pas! Mais c’est si joli. ”

Peu de temps après être devenus mari et femme, l’actrice et auteur-compositeur-interprète de 32 ans s’est envolée pour l’Afrique du Sud pour leur lune de miel.

La beauté blonde a expliqué: “Nous avons fait les choses les plus cool. Nous n’avions jamais fait de safari et c’était ce que tout le monde dit. Il n’y a pas de mots. Nous avons vu les cinq grands (rhinocéros, lion, tigre, éléphant, buffle) à l’intérieur les deux premiers jours! Je me sentais tellement chanceuse. ”

Cependant, son fils de sept ans, Luca, qu’elle a avec son ex-mari Mike Comrie, l’a rapidement ramenée “sur terre” quand il est apparu vraiment imperturbable après qu’elle ait essayé d’expliquer ce qu’elle avait vu pendant le safari.

Elle a dit: “Je suis rentrée à la maison et j’essayais d’expliquer à Luca tout ce que nous avons vu et il a dit:” Mais avez-vous vu un iguane? ” ”

Hilary et Matthew ont décidé de se marier à leur domicile à Los Angeles, entourés de leurs amis et de leur famille les plus proches.

Une source a déclaré à propos des noces: “Le mariage était chez elle. C’était petit et discret. Seuls la famille et les amis proches. La cérémonie a commencé au coucher du soleil et ils se sont mariés à l’intérieur de la maison. Une fois la cérémonie terminée, les invités ont applaudi . La réception s’est déroulée dans une tente blanche dans l’arrière-cour. Sa sœur Haylie a également été très impliquée dans la préparation du mariage. Hilary et Haylie sont très proches. ”

