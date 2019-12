Hilary Duff se marie avec Matthew Koma – Voir sa robe!

Hilary Duff a épousé officiellement Matthew Koma samedi dernier à leur domicile de Los Angeles, et elle nous emmène dans les coulisses de sa journée magique.

L'actrice "Younger", 32 ans, est allée sur Instagram pour partager la première photo de sa cérémonie dans la cour, un jour après que le couple a fait le noeud et sept mois après avoir dit "oui" à l'auteur-compositeur, également âgé de 32 ans.

"Ceci", la mère de deux enfants a sous-titré le portrait montrant les jeunes mariés devant une Jeep Grand Wagoneer avec les mots "Just Married" écrits sur la lunette arrière de la voiture.

Non seulement la créatrice de tags Duff Jenny Packham sur la photo, mais elle a également partagé une longue vidéo en coulisses de son grand jour, capturée par Vogue.

"Je veux que Hilary ressente ce que je pense qu'elle voulait ressentir dans cette robe dans la direction que nous avions, qui est très moderne, et c'est un look assez audacieux", a déclaré Packham dans la vidéo. "Et plus que tout, je voulais qu'elle se sente extrêmement confiante en elle, et c'est un look très confiant."

Duff a également expliqué la manière simple mais romantique que Koma a proposée – avec un livre de contes de leur amour – et a dit qu'elle avait les noms de ses enfants – Luca et Banks – brodés sur le train de sa robe, avec 21/12/19 .

Sur son histoire Instagram, la star de "Lizzie McGuire" a montré les bandes de mariage du couple dans un selfie de salle de bain, suivie de deux vidéos de boomerang qui semblent avoir été prises dans un photomaton à leur réception, où elle s'est changée en deux or scintillant. pièce et a attaché ses cheveux en arrière en une queue de cheval basse.

Le fier nouveau mari a également publié le portrait de mariage que sa femme a partagé, en écrivant: "Pour le reste de l'éternité … 21/12/19".

Duff a été liée à Koma pour la première fois au début de 2017. Ils ont rompu les choses quelques mois plus tard, mais en septembre, elle avait commencé à laisser entendre qu'ils étaient de retour ensemble. Peu de temps après, ils se sont réunis pour de bon.

Ils ont accueilli la fille Banks Violet Bair, qui portait une robe Packham assortie au mariage, le 25 octobre 2018. Duff est également maman de son fils de 7 ans, Luca Cruz, qu'elle partage avec son ex-mari Mike Comrie.

