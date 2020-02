Hilary Duff se sent comme une «super-femme» après avoir eu affaire à des enfants malades

2020-02-07 02:30:04

Hilary Duff se sent comme “Super Woman” quand elle doit prendre soin de ses enfants quand ils sont malades, car ils aiment essayer de s’infecter mutuellement.

La star “ plus jeune ” est la mère de son fils de sept ans, Luca Cruz, et de sa fille de 15 mois, Banks Violet, et a déclaré que les garder en bonne santé peut parfois être difficile, car ils semblent tous deux déterminés à transmettre les germes à un un autre.

Dit-elle: “[I constantly have to] me défendre contre eux, car ils sont comme des boîtes de Pétri.

“Quand Luca va à l’école et rentre à la maison, j’essaie de lui apprendre à ne pas se mettre tout de suite dans le visage de sa sœur. C’est triste parce qu’il veut juste avoir ses mains sur elle et il est obsédé par elle, ce qui est tellement génial. Mais je me dis: “Donnez-lui juste un peu d’espace.” ”

Hilary – qui a Luca avec son ex Mike Comrie et Banks avec son mari Matthew Koma – retirera toujours Luca de l’école quand il est malade, et dit que s’assurer que ses deux enfants sont exempts de germes peut parfois sembler une tâche surhumaine.

S’exprimant dans une interview avec PureWow, elle a déclaré: “Si mon enfant est malade, ils ne vont pas en classe. Oui, si Luca est malade, il est difficile pour lui de manquer l’école, mais je crois vraiment que le repos est si important. Je me dis: «D’accord, vous allez faire une sieste et vous détendre.» Mais le mot «sieste» est comme un mot de quatre lettres pour un enfant de 7 ans.

“Lutter avec un petit pour essuyer son nez toute la journée, c’est beaucoup … mais ces jours-là sont vos badges d’honneur et vous font vous sentir comme une Super Woman lorsque vous avez terminé.”

Pendant ce temps, la star de «Lizzie McGuire» a récemment admis qu’elle se sentait «coupable» d’avoir un deuxième enfant.

Elle a avoué: “La culpabilité que je ressentais pour l’avoir mise au monde était si grande. C’était juste lui [son Luca] et moi pendant si longtemps qu’il s’est dit: «Pourquoi? Pourquoi maman? Pourquoi voudriez-vous faire cela? J’adore vraiment la façon dont c’est. Et ce n’était pas bratty, c’était tellement triste. J’étais comme, ‘Comment puis-je inverser cela?! C’est trop tard maintenant.’ Ce sont de si grands sentiments. Lorsque vous êtes enceinte, tout semble plus magnifié. “

