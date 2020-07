Hilary Duff s’en prend aux Américains qui célèbrent le 4 juillet comme COVID-19 n’est pas une chose

L’actrice fait rage sur Instagram à propos de la fête à la maison à Los Angeles et en ignorant la distanciation sociale, dit qu’elle est embarrassée que l’Amérique ait fait une pandémie politique.

Hilary Duff et sa famille a fait une promenade tranquille le 4 juillet, ce qui l’a laissée frustrée et « fumante » après avoir vu des gens rassemblés lors d’une fête à la maison et totalement inconscients – volontairement ou non – du fait qu’il y a toujours une pandémie sur.

La star « Younger » a déclaré qu’elle s’était grattée la tête après avoir vu aucun masque et « des filles en maillot de bain et des louboutins attendant de rentrer comme une file dans un club ».

« La Californie est en mauvais état (à bien des égards), mais tout le monde ne pense pas que nous voulons tous sortir librement et voyager et profiter de l’été », a poursuivi l’actrice, avant de conclure que tout ce que nous voyons dans les États rejetant cette pandémie est indiquant que « les Américains ne se soucient pas les uns des autres. »

Hilary dit que sa famille a eu toutes sortes de divertissements socialement distants pour les vacances, y compris faire deux promenades, faire un tour en voiture et même faire une sieste ensemble. Elle a accompagné ses mots enflammés d’images d’elle et de sa famille, gardez-le discret et privé.

Elle a ensuite décrié qu’une pandémie est devenue en quelque sorte un problème politique à chaud, les avis scientifiques étant pris ou jetés en fonction du parti auquel vous êtes abonné.

Cela n’aide pas que le président ait été en grande partie anti-masque et anti-distanciation sociale dans la pratique. Bien qu’il ait récemment déclaré qu’il n’avait aucun problème avec les masques, il évite toujours d’être vu lors d’un rassemblement et les récents rassemblements ont prouvé qu’il n’a aucun intérêt à exhorter ses partisans à faire l’une des recommandations pour ralentir la propagation du virus.

« D’autres pays se sont réunis d’une manière magnifique pour contenir ou être libre de Covid », a poursuivi Hilary. « C’est gênant que nous soyons pires que jamais parce que les gens ont besoin de faire la fête et Karens ne portera pas de masques! »

Il est vrai que les États-Unis ont non seulement échoué à aplanir la courbe avant de rouvrir agressivement leur économie, mais ils ont continué cette ouverture alors même que de nouveaux cas de COVID-19 montaient en flèche au point que nous voyons des chiffres record presque quotidiennement.

Maintenant, les scientifiques disent que les États-Unis sont dangereusement proches du point où il n’y aura aucun moyen de contrôler la propagation du virus, même si certains États ferment à nouveau certaines entreprises.

Mais, comme Hilary l’a dit, cela aussi est un problème politique avec les électeurs et de nombreux gouverneurs acceptant les recommandations scientifiques sur l’ouverture ou non basés sur leur affiliation politique.

Pour alléger un peu l’ambiance, Hilary a terminé sa tirade avec un signe de tête à Kanye West annonçant il se présente comme président en jetant son chapeau dans le ring aussi.

