Hilary Duff s’est sentie «coupable» pour son deuxième enfant

2020-01-30 07:30:06

Hilary Duff se sentait “coupable” d’avoir un deuxième enfant.

La star de “Younger” a admis qu’elle voulait “inverser” sa grossesse pour protéger son fils Luca, maintenant âgé de sept ans, car il était si “triste” que les choses changent lorsque Banks, maintenant âgée de 15 mois, est née.

Elle a dit: “La culpabilité que je ressentais pour l’avoir mise au monde était si grande. C’était juste lui [son Luca] et moi pendant si longtemps qu’il s’est dit: «Pourquoi? Pourquoi maman? Pourquoi voudriez-vous faire cela? J’adore vraiment la façon dont c’est. Et ce n’était pas bratty, c’était tellement triste. J’étais comme, ‘Comment puis-je inverser cela?! C’est trop tard maintenant.’ Ce sont de si grands sentiments. Lorsque vous êtes enceinte, tout semble plus magnifié. ”

Et l’actrice de 32 ans – qui a des banques avec son nouveau mari Matthew Koma – était tellement ravie lorsque Luca a vu Banks pour la première fois et a salué la “réaction chimique entre frères et sœurs” qui signifiait que Luca – qu’elle a avec l’ex Mike Comrie – voulait protéger sa petite sœur.

S’adressant à Pure Wow, elle a ajouté: “Il est entré après que je l’ai eue. Je la tenais juste, et le regard sur son visage était un choc absolu. Il a juste dit:” C’est ma sœur! ” C’est une réaction chimique entre frères et sœurs parfois où il sait qu’il doit la protéger. ”

Hilary avait précédemment révélé que sa petite fille était “drôle et courageuse”.

Marquant un an depuis la naissance de Banks, la star de “Lizzie McGuire” a écrit: “Banks quelle année. Tu as fait maman encore une fois, tu as fait papa papa (le meilleur absolu) tu as fait de bruvah un frère (le meilleur absolu) toi sont animés et drôles et courageux et comestibles et nous sommes si chanceux que ce jour il y a un an, vous avez fait votre arrivée et fait de notre famille le pack de quatre que nous sommes! Joyeux anniversaire beau … sic) “

Mots clés: Hilary Duff, Matthew Koma

